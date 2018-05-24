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Экономика
24 мая 17:17

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести корпоративную пенсию

«Мне кажется, незаслуженно забыта тема корпоративных пенсий наряду с государственными. Можно было бы серьезно нормативно поговорить о развитии этой системы», - заявила вице-премьер

Фото: РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует в правительство социальную политику, предложила разделить на две части пенсионное обеспечение в стране.

Голикова считает, что помимо государственной должна быть еще корпоративная пенсия. «Мне кажется, незаслуженно забыта тема корпоративных пенсий наряду с государственными. Можно было бы серьезно нормативно поговорить о развитии этой системы», - заявила вице-премьер в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Вице-премьер также предложила реформировать систему социального страхования. «У нас не один только Пенсионный фонд, у нас три государственных социальных внебюджетных фонда - Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. Если мы собираемся что-то перестраивать, то мы будем перестраивать всю систему социального страхования», - заявила г-жа Голикова, слова которой приводит ТАСС.

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