«АвтоВАЗ» снимает с производства легендарную Lada Priora
«АвтоВАЗ» начал выпускать «Приору» в 2007 году, а сейчас считает этот автомобиль устаревшим. Тем не менее, именно «Приора» стала самым популярным российским автомобилем, и долгое время являлась лидером продаж
Отечественный автомобильный гигант «АвтоВАЗ» сообщил о прекращении производства машин Lada Priora. Эта модель является самой популярной у россиян.
Топ-менеджеры нескольких дилерских компаний Lada сообщили «Ведомостям», что «АвтоВАЗ» уже уведомил продавцов о прекращении производства «Приоры». Модели Priora, Granta и Kalina не указаны в производственном плане «АвтоВАЗа» на июль 2018 года. что касается последних двух моделей, то автоконцерн прекращает производство дорестайлинговых Granta и Kalina и готовится к производству обновленных моделей этих машин в X-стиле.
«АвтоВАЗ» начал выпускать «Приору» в 2007 году, а сейчас считает этот автомобиль устаревшим. Тем не менее, именно «Приора» стала самым популярным российским автомобилем, и долгое время являлась лидером продаж. В 2017 году с конвейера сошел миллионный экземпляр этой модели.
Эксперты считают прекращение производства «легендарной» Lada Priora обоснованным шагом. Машина морально и физически устарела, хотя в отдельных регионах страны, преимущественно на Северном Кавказе, она по-прежнему пользуется спросом.