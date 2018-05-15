Средняя сумма потребительского кредита в России выросла до 141 тысячи рублей
Российские граждане стали брать взаймы у банков более крупные сумму. Средний размер кредита по стране вырос до 141 тысячи рублей и достиг исторического максимума
Российские граждане стали брать взаймы у банков более крупные сумму. Средний размер кредита по стране вырос до 141 тысячи рублей и достиг исторического максимума. Эксперты говорят, что это привело к росту объемов розничного кредитования в целом и угрозе увеличения закредитованности отдельных слоев населения.
По данным бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», средняя размер кредита в Москве и Московской области выросла до 320 тысяч рублей. Этот показатель вырос в целом по стране.
Рост объемов розничного кредитования связан скорее не с увеличением числа выдаваемых кредитов, а с ростом их сумм. Центробанк приводит статистику, согласно которой за первый квартал 2018 года прирост портфеля розничных кредитов в России составил 454 млрд рублей. Всего за этот период было выдано кредитов более чем на один триллион рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин сообщил, что рост средних сумм кредитов продолжится в течение 2018 года в связи со снижением некоторыми кредитными учреждениями процентных ставок по крупным суммам кредитов, что позволяет банкам стимулировать спрос на них. Для банковже рост средних чеков в розничном кредитовании является способом увеличить кредитный портфель.
Для сравнения в 2014 году средняя сумма кредита составила 105 тысяч рублей, в 2015 году - 72 тысячи рублей, а в 2016 и 2017 гг. средний кредит вырос на 30%.