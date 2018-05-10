Глава Минпромторга пообещал не вводить запрет на ввоз импортных лекарств
Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров заверил, что ответные санкции против США не коснутся лекарств, аналогов которых нет в России
Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров заверил, что ответные санкции против США не коснутся лекарств, аналогов которых нет в России. Запрет на импорт лекарств прописан в законопроекте о контрсанкциях, который подготовили депутаты Госдумы.
«Мы должны принимать решения по той номенклатуре продукции, которая у нас в собственном достатке. Зачем же сегодня принимать решения по лекарствам, которые у нас не производятся? ...Может быть, завтра или послезавтра. Зачем сейчас закрывать такую возможность? Нет», - заявил Денис Мантуров, слова которого приводит «Интерфакс».
В Минздраве России ранее заявили, что отечественный фармацевтический рынок пока не готов к запрету на ввоз импортных лекарств. Комиссия по международным делам Госдумы в свою очередь пришла к выводу, что принятие документа об ответных санкциях в первую очередь ударит по инвалидам и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями.