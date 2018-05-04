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Экономика
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Авторская колонка
04 мая 16:30
Гудков Дмитрий

Политик

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Дорогой Минфин, без политических реформ экономические невозможны

Был такой анекдот про компьютерный вирус от начинающего хакера. Вирус очень просит установить его на компьютер, разослать всем знакомым и удалить важные файлы. Сам он сделать ничего, увы, не может.

Новое предложение Минфина о налоге на самозанятых — как тот компьютерный вирус. «А давайте вы, репетиторы, няни, экскурсоводы, копирайтеры, будете платить нам 3% от доходов? — Зачем? — Ну пожалуйста!»

Когда у нашего «сильного» государства нет инструмента принуждения, как и в случае с телеграмом, оно выглядит смешно и жалко. Который год пытается отщипнуть от самозанятых денег: то медпомощи их лишить, то налоговыми каникулами заманить — и никак ничего не выходит.

На этот раз обольщают тем, что трудовые три процента пойдут в местные бюджеты. Читай — на перекладывание плитки.

Уважаемый Минфин, давайте я вам помогу и объясню, почему снова ничего не получится.

Вот вы просите у людей денег: а что даёте им взамен? Люди могут как-то проконтролировать расходование этих средств? Нет, никак. В Екатеринбурге только что отменили выборы мэра, в Москве Собянин выбирает себе соперников через мунфильтр. И о каком доверии к государству, контроле за ним тут может идти речь?

Нет представительства — нет налогов. Граждане должны понимать, как, куда и на что пойдут их деньги. Кто в здравом уме доверит хоть копейку региональным властям, состоящим из тулеевых, дюминых и иже с ними? Это те самые региональные власти, которые запрещают сидеть на полу в аэропортах, забывая поставить туда лишний стул. Вот оно — качество управления, выдайте им ещё средств.

Так что, дорогой Минфин, без политических реформ экономические невозможны. А число самозанятых в современной экономике, устроенной по принципу убера, будет лишь расти. Государство стремительно отстаёт от граждан, и сделать тут можно только одно — то самое, о чем вы, озираясь, шепчете друг другу в секретных чатах телеграма. Да-да, он, дворцовый п.

Удачи вам в ваших благородных начинаниях.

Источник - www.facebook.com/dgudkov

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