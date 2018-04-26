Российские туркомпании отчитались о заграничных путевках за 2 рубля
Восемь туристических компаний подали в Ростуризм отчеты за 2017 год, согласно которым стоимость путевок за границу оказалась менее одной тысячи рублей. Особо везучим туристам удалось купить туры за границу за 2 рубля
Восемь туристических компаний подали в Ростуризм отчеты за 2017 год, согласно которым стоимость путевок за границу оказалась менее одной тысячи рублей. Особо везучим туристам, судя по отчетности, удалось купить туры за границу за 2 рубля.
Стоит отметить, что от заявленных сведений зависят отчисления турфирм в фонды, которые занимаются защитой прав туристов. Таким образом, чем больший оборот заявит турфирма, тем больше она должна перечислить средств в фонд персональной ответственности.
Директор «Континент+» Анастасия Семенова в ответ на запрос РБК заявила, что сведения о заграничных турах за 2 рубля с человека являются «ерундой». Компания якобы «по ошибке» вместо общей стоимости всех реализованных туров за границу подала в Ростуризм сведения о средней цене одного договора с туристом, в который входит только билет в Китай без проживания.
Московская турфирма «Нисса-Тур», которая организовывает автобусные туры и речные круизы по Европе, указала в отчете, что поездка за границу стоила всего 767 рублей с человека. Компания отправила в 2017 году за границу 3,7 тысячи клиентов почти за 2,9 млн руб.
В самой туркомпании заявили, что туров за 767 рублей «быть не может». Полученные данные в компании объяснили «некорректным отображением данных в реестре туроператоров».
Всего о турах стоимостью не более 1 тысячи рублей заявили восемь компаний, а стоимостью менее 5 тысяч рублей - 23 компании.