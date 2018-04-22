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22 апреля 13:40
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района, городского округа Чехов Московской области, четырех созывов

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Со стороны груди и спины – запрещено!

МУП «Спецавтохозяйство» городского округа Коломна эксплуатирует полигон «Воловичи»  на основании бессрочной лицензии выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 11 июля 2016 года № 077 607 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Из  действующих свалок Московской области, полигон «Воловичи» эксплуатирующийся с 1990 года и занимающий площадь около 10 га, не  является самым старым и самым мощным по площади. Так, например полигон «Тимохово» занимает площадь 110 га, полигон «Кучино» 50 га, а полигон «Лесная» в  Серпуховском районе около 33 га. Ситуация в Воловичах отличается лишь тем, что народ травит не некое коммерческое ООО, а муниципальное предприятие, или проще говоря – местная власть возглавляемая Денисом Лебедевым.

В  силу практически одномоментного закрытия 24 полигонов, экологическая ситуация в  районах эксплуатации действующих полигонов, приобрела характер управляемой экологической катастрофы, ввиду резко возросшей нагрузки и неспособности полигонов к приемке большого количества мусора.

Ситуация на практике получилась следующая. Представьте мусорное ведро, которое раньше выносили ежедневно, но по каким-то причинам не выносят неделю. Так и с полигонами. При возрастающем ежедневно объеме мусора, из 39 полигонов оставили работать только 15, сократив их количество, практически на две трети. Произошла управляемая экологическая катастрофа или говоря языком Уголовного Кодекса – экологический геноцид населения.

Кто виноват в химической атаке против жителей Подмосковья? Правительство Московской области – единственный регион России, сосредоточивший в своих руках все функции в сфере обращения отходов, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и иные контрольно-надзорные органы.

Как власть реагирует на протест населения, в буквальном смысле с топором, вставшего на защиту своих жизненных интересов? Включен репрессивный механизм силового подавления протеста. Практически ежедневно происходят задержания гражданских активистов, а  организатору митингов в Коломне Вячеславу Егорову угрожают уголовным преследованием, собираются упрятать в тюрьму сроком на три года.

Намедни задержали отца Игоря, вставшего на пути мусоровоза. Священника отпустили, но  ввозимый объем мусора от этого не уменьшился, протест не прекратился и люди по  прежнему не уходят с трассы, рискуя быть задержанными и обвиненными по пресловутой статье 20.2 – нарушение установленного порядка проведения публичных акций.

Наивысшая конституционная ценность, права и свободы человека, государством растоптаны. Обязанности по их признанию, соблюдению, и защите прекращены в одностороннем порядке и запущены механизмы силового подавления протеста, фабрикации уголовных дел и заключения под стражу невинных людей.

В  очень короткие сроки произошла деформация государственного сознания и  государство из демократического стало автократическим, все институты которого встали на защиту полицейско-прокурорско-судейского режима.

Способен ли гражданин превратить декларируемые права в реальные?

Способен ли человек спасти свою жизнь, жизнь своего ребенка и выжить встав на пути государственного произвола?

Способен ли?

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