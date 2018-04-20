Колосс на глиняных ногах
Благодаря умелому манипулированию общественным мнением, Белгородская область в большинстве рейтингов на лидирующих позициях. Но в реальности с правительства губернатора Савченко давно сыплется песок
«Белая птица» с поломанными крыльями
Если простому человеку, далекому от политики и экономики, посмотреть рейтинги Белгородской области, впору будет жалеть, что живешь не там. Регион прочно входит в десятку российских областей по качеству жизни. В пятерку – по уровню жизни. Два десятка лет подряд не уходит из топ-10 по инвестиционной привлекательности. И, как следствие, на начало этого года область возглавила рейтинг устойчивости регионов.
И когда в регионе, даже таком внешне благополучном, на грани краха оказывается какое-нибудь градообразующие предприятие – это всегда ЧП. Положение у компании «Белая птица» в Белгородщине еще хуже. Эту фирму, входящую в топ-5 крупнейших в стране производителей мяса бройлера, можно назвать даже регионообразующей – причем, сразу для нескольких областей.
В связи с введением временной администрации в Промсвязьбанке агрохолдинг не получает финансирование по утвержденным кредитным лимитам, а это приводит к срывам договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками.
За этими казенными строчками открывается очень нехорошая перспектива того, что примерно 5 тысяч человек потеряют работу. Фактически это половина работников компании, действующей в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
Еще в конце февраля «Белая птица» признала, что у нее есть финансовые трудности. Нехватка денег возникла из-за невыплат субсидий на пополнение оборотных средств и по инвестиционным кредитам. В общей сложности сумма долга превышает 2 млрд руб. Кроме того, ликвидность оборотного капитала снизилась из-за падение средней рыночной цены на мясо птицы. Ну, и естественно, ситуация в Промсвязьбанке повлияла на невозможность завершить начатые инвестиционные проекты, говорил представитель «Белой птицы».
В конце зимы губернатор Белгородской области Евгений Савченко вместе с коллегами из Курской и Ростовской областей даже ходатайствовали на федеральном уровне о создании рабочей группы для решения финансовых проблем «Белой птицы», по сути, признав, что сами без участия Москвы с ситуацией не справятся.
7 февраля проблемы холдинга поднимались на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, по его итогам правительству было поручено рассмотреть возможности помочь «Белой птице», чтобы она могла продолжить работу. По данным правительства Белгородской области, в числе предложений – активное взаимодействие с поставщиками «Белой птицы» по формированию графиков расчетов и погашения кредиторской задолженности.
Понятно, что центр едва ли оставит без внимания такую масштабную сразу для нескольких регионов проблему и, как говорится, поможет, чем сможет. А губернатор Савченко пояснил, что даже при самом плохом варианте развития событий всем потерявшим работу людям помогут с трудоустройством. Пожалуй, на данном этапе – это все, что может белгородская власть.
«Белая птица» основана в 2004 году. Активы группы принадлежат холдинговой компании «Белая птица», которая, по данным kartoteka.ru, на 99% контролируется кипрской Stephont Developments Ltd, еще 1% владеет Shellink Ltd c Виргинских островов. Бенефициарами агрохолдинга считаются бывшие владельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы. С 15 декабря 2017 года Промсвязьбанк проходит процедуру санации, 22 февраля Госдума приняла в третьем чтении закон о передаче Промсвязьбанка Росимуществу.
В общем-то, это частное предприятие, которое сумело подняться, в том числе, и за счет выгодных кредитов банка Ананьевых. По сути, братья кредитовали сами себя. И внешне компания выглядела вполне успешно и благополучно, что, видимо, усыпило бдительность белгородских чиновников, даже близко не предусмотревших варианта, по которому «Белая птица» сложит крылья и полетит вниз. Никакого запасного плана у них самих не нашлось, кроме как молить о помощи Москву.
Ситуация с «Белой птицей» нашла свое отражение и в многочисленных комментариях в соцсетях, где люди откровенно удивляются тому, что за счет бюджета и бездействия местных чиновников теперь надо спасать частный бизнес.
«Странно, конечно, что власть занимается вопросами бизнеса. С другой стороны, понятно, что если 10 000 человек выйдет на улицу, то есть на рынок труда, то социального спокойствия это не добавит».
«А власть разве сама бизнесом не занимается? Возможно, там просто чей-то личный бизнес-интерес?».
«Достали бизнесмены, которые свои вопросы решают за счет власти... Шантаж власти и сотрудники-заложники их действий. У самих владельцев наверняка все хорошо: и с домами, и с машинами, с недвижимостью за границей и счетами там же».
Бумажное здоровье
Но, может быть, нездоровая атмосфера с одним из ведущих бизнесов региона – это единичная ситуация? А в остальном, все сыты и… здоровы? Но как показывает ситуация с «Белой птицей», рейтинги рейтингами, а предприятие с десятью тысячами работников на грани банкротства – это реалии.
Люди беднеют, цены растут – а рейтинги области продолжают бить все рекорды. Как такое возможно? Как заметил когда-то член ЛДПР Александр Старовойтов, администрация Белгородской области просто с успехом использует двойные стандарты. Да и по мнению граждан, за красивым фасадом скрывается неприглядная картинка и, хотя Белгородчина официально считается благополучным регионом, на самом деле здесь царит кумовство и отсутствие возможности трудоустройства, досуга и лечения.
Вот как раз на такие «потемкинские деревни» в белгородской медицине и натолкнулась замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, нанесшая в регион визит в феврале этого года.
Почему-то все выводы, которые сделала чиновница, до поры до времени были засекречены и стали известны совсем недавно. И сразу стало ясно, почему так долго не выносился сор из избы.
Выяснилось, что замминистра в целом оказалась очень и очень недовольна состоянием медицины в регионе. Первым делом Татьяна Яковлева обратила внимание на «нарисованную» статистику: по её словам, в Белгородской области «старость» находится на втором месте по причинам смертности населения, однако в реальности в эту категорию заносят смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
«Я бы на вашем месте, Наталия Николаевна, сразу сейчас приказом сняла главного статистика, – обратилась замминистра к начальнику депздрава Наталии Зубаревой. – Он что, не видел, какой позор у него выходит? Вы что думаете, что идиоты в Минздраве сидят? И самое главное: вы кого обманываете? Вы обманываете себя и своё население».
При этом смертность трудоспособного населения в регионе действительно снизилась, однако это произошло из-за снижения смертности в ДТП, медицина здесь ни при чём, говорит Яковлева.
Также, по словам замминистра, в регионе неправильно оптимизируют систему здравоохранения, сокращая количество коек и закрывая стационары в районах.
Ещё одна большая проблема области – скорая помощь. Машины в регионе старые, процент скорых, которым больше пяти лет, равен семидесяти, тогда как в целом в России он ниже 45. ситуация со скорыми обстоит хуже, чем в самых бедных регионах центральной России.
«Белгород – это ж не Ивановская даже область. – рубила с плеча чиновница – У меня в Ивановской области такого нет, а это она самая нищая. Ужас! И это передовая Белгородская область!». И продолжает рубить дальше: «Кстати, это позор, что в Белгороде до сих пор неотложки нет. Позор, у меня нет такого региона».
Замминистра заметила, что в Белгородской области снижается младенческая смертность, однако повышается «мертворождаемость». Яковлева полагает, что так медики могут «прятать» реальную статистику, поскольку «быть такого не должно».
Онкология, наркологическая служба, педиатрия, класификая враче, новые технологии и т.д. и т.п. Практически не было ни одного направления, по которому не прошлась бы «серпом» чиновница их Минздрава, которая в ходе своего визита начинала подозревать, что попала в глухую отдаленную деревню, а не в показательную во всех бумажных рейтингах Белгородскую область. Только вот и вышло – все показатели лишь на бумаге. А бумагой не будешь ни сыт, ни здоров.
Беспомощность перед огнем
Но, может быть, не в силах решить глобальные задачи, белгородские власти справляются хотя бы с проблемами местного значения? Вот, к примеру, Белгородская область не входит в число регионов с большой пожароопасностью. Это тебе не Якутия, не Хабаровский край. Однако, у многих областей есть общая беда – по весне, со сходом снега люди начинают на селе и на дачах жечь мусор и прошлогоднюю траву.
Понятно, что в такой ситуации МЧС работает на усиленном режиме. Но и без каких-то пропагандистских, а, порой, может, и репрессивных мер со стороны властей не обойтись. Людей надо учить, людей надо предупреждать – в том числе, и об ответственности в случае возникновения пожара по их вине.
Только где они, эти местные чиновники – если на конец первой декады апреля в Белгородской области насчитывалось порядка ста крупных очагов загорания сухой травы и мусора на общей площади более 67 га. По данным МЧС, еще в 158 случаях жители региона сами сжигали остатки прошлогодней сухой травы в частных подворьях рядом со своими домами.
Предупреждения спасателей о том, что традиционная весенняя забава — пал травы — «приводит к загрязнению окружающей среды, наносит непоправимый вред флоре и фауне, негативно сказывается на здоровье граждан», никак белгородцев не убедили. Не испугал их также возможный штраф в четыре тысячи рублей — сухая трава и мусор горели по всему региону.
В период на 14-15 апреля, это были как раз выходные дни, стало совсем недалеко от беды. Например, поселок Северный 14 апреля вообще оказался в окружении огня: пожар подступил вплотную к жилым домам. Очагов возгорания было несколько, и в некоторых местах жителям удалось самостоятельно справиться с огнём еще до приезда пожарных – которые, по словам очевидцев, ехали на вызов 45 минут.
Да что там 45 минут для области. В самом Белгороде, где тоже то там, то здесь возникали очаги возгорания после пала травы, в микрорайонах «Новый» и «Новый-2», рядом с ботаническим садом БелГУ и на улице Есенина огонь не дошел до домов каких-то десятков метров, а дым укутывал все вокруг.
При этом людям, в панике звонившим в МЧС, спокойно и успокаивающе отвечали, что все машины разъехались на вызовах и приедут, как только освободятся. Может быть, все пожарные расчеты города были в это время на улице Индустриальной, где огонь захватил железнодорожные пути, из-за чего даже остановился проходивший по ним поезд?
По данным мэрии, к возможным пожарам готовились заранее – однако, волнений все равно избежать не удалось. И лишь 16 апреля на оперативном совещании в мэрии начальник городского управления ГОЧС Виктор Баранов отчитался о том, что все очаги возгорания были ликвидированы.
А мэр Белгорода Константин Полежаев «пост-фактум» потребовал предпринять все меры, чтобы в городе «не повторилось ситуации, возникшей на минувших выходных»:
«Должен быть четкий план действий не только при возникновении возгораний, но и профилактических. Уже сейчас необходимо силами округов провести опашку наиболее пожароопасных территорий, чтобы огонь не мог подходить близко к жилым массивам. А главное, я считаю, полиции надо сделать все возможное, чтобы установить личности виновных в этих поджогах», — заявил Полежаев.
Все, что сказал градоначальник, правильно до последней буквы – только все эти слова господин Полежаев должен был говорить до пожаров, а не после, и говорить прежде всего самому себе и своим подчиненным. Потому что, и в областном центре и в районах ситуация с пожарами ясно показала две нехороших вещи. Во-первых, власти не имеют никакого влияния на людей и не способны ни «кнутом», ни «пряником» убедить их не жечь где зря мусор и траву. Во-вторых, когда пожары уже начались, экстренные службы оказались не готовы к этому, хотя вроде бы как и готовились.
Для профилактики пожаров в областном центре было определено 12 наиболее опасных зон, где выставили наблюдательные посты с сотрудниками муниципальной стражи, казаками, волонтерами студенческих экологических отрядов, мобильными группами ГОЧС с привлечением специалистов ГУ МЧС и комитетов по управлению городскими округами. Для круглосуточного мониторинга в Белгороде используют 17 панорамных видеокамер, силы малой авиации и беспилотники.
Почему же тогда ни камеры, ни беспилотники не помогли заранее выявить пожары в нескольких придорожных подлесках, а тушить огонь бросались тогда, когда до оживленных автострад оставались считанные метры, а все кругом было в дыму?
Выходит, правительство стареющего, но пока еще «вечного» Савченко не справляется даже с локальными очаговыми пожарами? Что уж говорить за экономику, которая грозит провалиться при потенциальном банкротстве больших бизнесов на территории региона? Что говорит о медицине, которой, как выясняется, нет?
А есть лишь цепляющийся за власть Савченко – человек, в возрасте которого можно спокойно жить, выращивая цветочки на даче. Но видимо, что-то еще не добрал от власти, не дозаработал, не доуправлял. Или просто так во власть засосало – что без этого уже и жизнь не мила?
Но уже явно ощущается, что не та хватка у когда-то «железной» губернаторской руки – все в области сыплется, как сквозь пальцы песок. Не случилась бы какая беда.
Вон, в Кемеровской области человек тоже пытался стать «вечным» и, возможно, сделал в свое время для региона немало хороших дел. Но в историю войдет, как «черный губернатор», во время правления которого на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли десятки людей, большая часть из которых дети.
Просто тот человек так и не захотел уловить момент – когда надо уйти. Так, чтобы с более-менее высоко поднятой головой – со щитом, как говорится, а не на щите. И это для Савченко, хоть и печальный – но очень наглядный пример того, что уходить надо вовремя. Иначе скоро никакие надутые рейтинги уже не спасут.