Правительство повысит пошлины на загранпаспорт и регистрацию автомобилей
Российское правительство одобрило законопроект, который предполагает увеличение размера госпошлины за регистрацию транспортных средств с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей. Об этом говорится на сайте кабмина
Российское правительство одобрило законопроект, который предполагает увеличение размера госпошлины за регистрацию транспортных средств с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей. Об этом говорится на сайте кабмина.
Госпошлина за получение национального водительского удостоверения увеличится с 2 до 3 тысяч рублей.
Правительство также поддержало идею увеличить сборы за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации. Данная услуга обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3,5 тысячи.
Повышение государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, заявили в кабмине.
С 1 июля 2018 года также вводится пошлина на покупки в заграничных интернет-магазинах стоимостью свыше 500 евро, а с 2019 года – свыше 200 евро. Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет 1000 евро.