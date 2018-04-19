«Черные риелторы» Собянина-Хуснуллина
Мэрия Москвы за счет бюджета строит бесплатное жилье для очередников, а потом выставляет квартиры на торги, лишая тысячи людей возможности улучшить условия своего проживания
Все последние годы строительный комплекс Москвы конкурирует с частными застройщиками в продаже жилья и все больше напоминает независимого девелопера, но с государственным бюджетом. Так называемые «квартиры от города» пользуются высоким спросом – когда гарантом выступает столичное правительство, тут уж сомнений не остается. Главное, чтобы деньги были.
Со стороны кажется – что тут такого? Город строит, продает - деньги в бюджет. Ничего подобного. Строит город на деньги, выделяемые из бюджета строго для очередников – то есть для того, чтобы потом отдать жилье бесплатно. Но квартиры продаются.
Что это – строится бесплатных квартир больше, чем есть надобность и продаются излишки? Тоже нет. В Москве в очереди на жилье тысячи семей – для них еще строить и строить, а людям еще ждать и ждать. Так как же получается, что дома строятся, а в квартиры, предназначаемые для переселенцев, многодетных и других категорий очередников въезжают совершено другие люди – причем, на вполне «законных» основаниях?
Все делают в открытую
Журналисты «Дождя» проводили эксперимент – пошли в одно из столичных агентств недвижимости под видом потенциальных покупателей жилья. И риелтор, не скрывая и не смущаясь, расхваливает роскошную квартиру в новостройке в Москве. «Застройщик – казенное предприятие города Москвы, то есть структура, подведомственная департаменту строительства, то есть собственник сейчас – город Москва», – говорит агент.
Делает он это привычно и красиво – необычность ситуацию в том, что в данном случае покупателям предлагается на продажу квартира, которая строилась не для продажи, а для бесплатного получения ее многодетной семье, выпускнику детского дома или просто людям, которые давно ждут своего часа в общей очереди.
Журналисты задаются вопросом – если не это, то что тогда повод для возбуждения уголовного дела? При том, что описывается лишь один случай – а таких домов по Москве – десятки, а квартир в них – сотни.
Есть и еще одна страшная вещь, которая делается при непосредственном участии правительства Москвы. Очередников не только лишают бесплатного жилья, тихой сапой выкидывая из очереди под разными предлогами – но даже лишают того, зачастую признанного негодным, жилья, в котором люди прожили десятилетия.
Когда дома признают нежилыми, людям должны давать новые квартиры, тем более что дома, построенные по городским программам, есть и пустуют годами. Видимо, на это обратили внимание столичные власти – однако, вместо того, что ускорить процесс раздачи бесплатного жилья, сделали на нем бизнес.
По утверждению журналистов «Дождя», деньги, которые зарабатываются вроде бы как Москвой на этом «бизнесе», в бюджет города попадают в очень небольшом проценте – большая часть средств оседает в карманах конкретных людей с большими полномочиями – что и позволило им создать эту фактически преступную схему.
Очень наглядна печальная история жителей квартала «Камушки», соседствующего с Москва-Сити. Еще при Лужкове в 2008-м из столичного бюджета было выделено 30 млрд. руб. на строительство жилья для расселяемых жителей квартала. Но когда жилой комплекс «Пресненский Вал» уже был построен, новые люди, пришедшие к тому времени работать в московскую мэрии, решили не переселять людей, а продать жилье.
Мила Ивашкевич, жительница квартала «Камушки» вспоминает эти события: «На все письма ответы – «не предусмотрено переселение, не предусмотрено переселение» и вам ничего. Они все тихо продали, и мы остались ни с чем. И теперь нам построили три небоскреба по 47 этажей на Мелькомбинате, и говорят – вы поедете туда».
Феруза Ашурова, председатель движения «За жилье» пожимает плечами: «Наверное, Собянину мало его квартиры, у него 200 метров, так он у меня забрал несчастные 30 метров».
«Когда приехал Хуснуллин, посмотрел на эти дома, сказал – что это быдло сюда переедет?» – говорят жители квартала.
Как это делают
Бюджетные квартиры или квартиры от города продавались вчера, продаются сегодня и, скорее всего, будут продаваться завтра. На сайте некой компании «Мосреалстрой» подобное жилье можно выбрать себе по вкусу – как у обычного частного застройщика.
А ведь что такое квартиры от города? Это в основном жилье, которое строится за бюджетный счет, либо переходит городу по инвестпроектам. Дальше квартирами распоряжается Департамент городского имущества. Согласно приказу мэра Собянина, оно переходит в оперативное управление Казенного предприятия «Управление гражданского строительства» (УГС), которое занимается очередниками.
Но по факту выходит, что это самое казенное предприятие продает квартиры всем желающим при посредничестве компании «Мосреалстрой». Только деньги от продажи идут не в городской бюджет, а на счет казенного предприятия УГС.
Говоря проще, город строит жилье за свои, то есть, за бюджетные деньги, потом отдает его некой компании, которая его продает и получает за это определенную прибыль. На сайте предприятия указано, что вырученные деньги идут на социальные программы. На какие? Очередь в тысячи людей, годами не могущих получить положенное им по закону бесплатное жилье – это ли не социальная программа или даже проблема, причем, одна из наиболее острых?
Жительница Москвы, юрист по образованию анонимно рассказала тому же «Дождю» о том, как уже несколько лет судится с мэрией и КП УГС. В ее распоряжении оказалась бумага – официальный ответ о том, сколько все казенные предприятия города отчисляют в бюджет – 544 890,9 тысяч рублей. Официальная информация о прибыли предприятия – 13,7 миллиардов рублей. То бишь, в бюджет столицы от такого квартирного бизнеса возвращается малая толика.
А вот о том, как очередников выкидывают из очереди и законно превращают в граждан, уже имеющих отдельное жилье, показывает такой же печальный пример жителей «измайловских бараков» – общежитий, построенных 40 лет назад и давно пришедших в негодность.
Несколько лет назад всем, кто проживал (и проживает до сих пор) в этих общагах переделали документы и теперь по ним считается, что они живут не в общежитии, а в отдельных квартирах. То есть, если у тебя раньше была комната в общаге, то теперь по документу она называется квартирой.
А 30 «комнат-квартир» на один длинный коридор, общий санузел и прочие атрибуты общаговской жизни так никуда и не делись. Более того, если раньше люди платили только за квадратные метры в своих комнатах, то теперь в платежки им всчитывают и все общие «квадраты»: коридор, туалет, кухню… Но самое страшное (для этого видимо все и делалось) – людей, вот-вот ожидавших переезда в новые квартиры, выбросили из очереди по причине того, что они эти квартиры… получили.
А ведь и под этих людей из общаг строились конкретные дома с конкретными квартирами – но теперь они отойдут другим. Или, скорее всего, реализуются на коммерческой основе.
Например, дом в Большом Тишинском переулке согласно карте адресной инвестиционной программы строится по программе «Жилище», а значит, предназначен для очередников и жителей общежитий. Но квартиры этого же дома легко можно было найти в объявлениях о продаже на сайте все того же загадочного «Мосреалстроя».
В самой компании, куда журналисты «Дождя» так же обращались под видом покупателей, открыто, никого не боясь, уверили – чтобы приобрести одну из квартир от города вовсе не обязательно быть многодетной семьей, сиротой или иным очередником. Важно иметь нужную денежку, чтобы стать хозяином новой квартиры – в том числе, и в том самом доме в Большом Тишинском переулке, куда по всем законам должны были переехать многострадальные жильцы «измайловских бараков».
Но в Москве есть чиновники, которые могут двигать законы по своему усмотрению – при этом визуально их вроде как не нарушая. Но при этом не только обманывая тысячи простых горожан, но и нанося колоссальный ущерб бюджету.
На официальном сайте инвестиционной программы говорится, что из бюджета города на строительство жилья для очередников из бюджета выделяется более 200 миллиардов рублей – но какова доля на самом деле бесплатно раздаваемого жилья, а какова продаваемого, понять не возможно. Да и про выручку с последнего – на сайте ни слова.
А ведь параллельно тому, что бюджетное жилье продается – в хороших, естественно, местах – получить жилье очереднику в своем районе или близком к нему уже практически невозможно. Уже есть жалобы, митинги, голодовки. Но слышит или видит их кто-то из чиновников?
По их разумению, если тебе дали квартиру бесплатно – радуйся даже тому, если этот дом стоит в чистом поле. В общем-то, так оно и бывает. Как пояснил председатель общественного комитета «Московские переселенцы» Павел Кушаков: «За последние несколько лет на территории Москвы, чтоб кто-то что-то бесплатно получал, я таких не встречал. Если кто-то что-то и получает, то за МКАД».
Кто это делает
Тем временем Департамент городского имущества столицы отчитывается о сокращении очереди – и это превозносится как успех. Однако, фактически это делается за счет того, что людей из нее просто выбрасывают. Как это было с многодетной мамой Катей Чайкой.
Когда сносили их дом, ее с тремя детьми должны были переселить в «трешку» – к тому времени девушка простояла в очереди несколько лет. Но в итоге дали одну небольшую комнату на четверых и семью выкинули из очереди.
Вслед за одной бедой пришла другая. Теперь опека угрожает отнять у нее детей – мол, в таких условиях детям слишком тесно. Ее семью поставили на учет, как «трудную» – а это чревато тем, что однажды ее дети окажутся в приюте. И это все только из-за того, что кто-то придумал социальные квартиры не отдавать, а продавать.
Правда, у многодетной мамы есть выход из ситуации. Чтобы отбиться от не в меру навязчивой соцопеки, девушка может квартиру «от города», положенную ей по праву, у того же города… купить.
Схемки, подобные этой, сейчас в столице прокручиваются десятками, если не сотнями. И начались они, по мнению обманутых москвичей, с появлением в златоглавой Марата Хуснуллина, после приезда из Казани ставшего замом Собянина и ответственным одновременно и за стройкомплекс столицы, и за реализацию программы «Жилище».
Данный господин переехал в Москву в 2011-м, примерно в то же время было создано Казенное предприятие «Управление гражданского строительства» (КП УГС), которое возглавил другой казанец – бывший подчиненный Хуснуллина Дамир Газизов. Тот факт, что в то время он являлся фигурантом уголовного дела о хищении из городской казны, на его назначение никак не повлияло. Как будто, кто-то заранее знал, что следователи в этом деле лбы себе о стену расшибут, но ничего не докажут. Так и получилось – Газизов из ситуации выскочил без потерь. Да еще и всплыл на новой весьма «вкусной» должности.
Почему должность «вкусная»? Да потому, что Газизов продает городские квартиры при содействии «Мосреалстроя», которое за свои услуги берет неплохие деньги. По данным «СПАРКа», это дочернее предприятие «Управления экспериментальной застройки». Гендиректор фирмы – еще один выходец из Казани Альберт Суниев, а по слухам, еще и родственник Марата Хуснуллина.
Финансовый аудит КП УГС проводит компания «Аудитор столицы». Это мероприятие – вещь важная. Аудита боятся многие – ведь могут всплыть факты, которые заинтересуют, в том числе, и правоохранительные органы.
Но в нашей истории никто ничего не боится – ибо, в схеме обмана московских очередников все продумано до мелочей. Фирма «Аудитор столицы» зарегистрирована в Казани. Гендиректор Рауф Нуруллин сам до недавнего времени входил в совет директоров «Управления экспериментальной застройки» – а значит, получал прибыль от продажи городского жилья. А теперь проверяет бывших партнеров по бизнесу, с которыми, судя по всему, остался в хороших человеческих, а, может, в тайне, и партнерских отношениях. «Ручной» аудитор в такой схеме – это очень важно и помогает избегать выноса сора из избы.
Еще есть такое ведомство в столице как Московский Департамент финансов, которому как раз по чин задать «казанцам» короткий и очень простой вопрос – господа, куда-таки уходит прибыль от продажи квартир от города, даже если допустить мысль, что сама по себе эта торговля законна?
Вопрос этот так и просится – но его никто не задает. А все потому, что господин Хуснуллин, переезжая в 2011-м с вещичками в столицу, позаботился о многих своих преданных ему людях. В свое время некая Елена Зяббарова ходила у Хуснуллина в подчинении еще в пору расцвета его казанской карьеры. А теперь простая служащая из республики Татарстан возглавляет.. тот самый Департамент финансов города Москвы. Не слабый карьерный прыжок – не находите? И у госпожи Зяббаровой есть кому быть за это благодарной.
Прикрылся Хуснуллин и по другим стратегическим направлениям. Все суды по людям, выброшенным из квартир – в пользу чиновников. Все проверки прокуратуры не выявляют ничего противозаконного в их действиях.
Пример семьи медиков Головановых, живущих в служебной квартире и ждущих очереди на собственное жилье, как раз и говорит о том, что в этой схеме создана серьезная круговая порука, сквозь которую простому человеку не пробиться, даже если его права нарушают открыто.
Дмитрий Голованов, врач, рассказывает о том, что, куда бы он не обращался, везде ему говорят – вам новое жилье не положено, потому что, вы сами от него… отказались. «У меня есть несколько постановлений из УВД, что якобы моей семье была предоставлена квартира большей площади взамен той, где я проживаю. Но якобы какой-то представитель моей семьи от квартиры большей площади отказался!» – удивляется Дмитрий, который так и не нашел следов этого «представителя».
В их доме со служебными квартирами есть и другие медики. И они тоже получили такие же постановления об отказе в предоставлении нового жилья. А ведь уже заранее все знали, что новостройка на Электролитном проезде была предназначена именно под их заселение.
Медики уже приготовились к переезду, но туда въехали другие люди. Прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Наталья Пахомова одной из жительниц сообщила, что врачи не имеют никаких прав на квартиры. А потом выяснилось, что именно в этот дом въехала сама господин прокурор – то есть, соблюла права и свободы одного-единственного гражданина в своем лице.
Расследуя действия «собянинско-хуснуллинской» группировки, «Дождь» даже запрашивал выписку в Росреестре по этому «врачебному дому» на Электролитном проезде – в одной из квартир действительно проживает полная тезка прокурора Пахомовой. Судя по выписке, она просто получила жилье в собственность.
Конечно, никто не запрещает сотруднику прокуратуры приобретать в собственность жилье – и то, что эта не обычная коммерческая площадь, а квартира от города, тоже не ее вина. И вообще, появление в выписке из ЕГРП ее фамилии может быть простым совпадением. Но согласитесь, совпадением, требующим тщательного анализа.
В своем последнем письме к претендентам на квартиры в этом доме, госпожа Пахомова сделала заключение, что никто из них права на это жилье не имеет и уведомила о прекращении переписки и… сама стала собственницей жилья в данном доме. То бишь, визуально это выглядит так, что «прокурорша» отбила у жителей в пользу столичных чиновников несколько десятков квартир, которые они теперь могут продать. Почему бы им не отблагодарить человека… жилплощадью?
Будем надеяться что коллеги с «Дождя» продолжат свои изыскания на предмет где Пахомова взяла денег на квартирку. Возможно она стала богаче, когда получила благодарность и отличительный знак республики Крым за добросовестное выполнение служебных обязанностей в бытность своей службы там экспертом отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ?
Но есть и другая, более правдоподобная версия. По утверждению того же «Дождя», ежегодно личными распоряжениями мэра Собянина несколько сотен квартир уходит в собственность сотрудникам прокуратур и судов, хотя по закону жилье может быть предоставлено только в служебное пользование – иначе это взятка. Но как возбудить уголовное дело против мэрии, которая подарила тебе жилье? Да и сам себя проверять тоже не станешь.
И уходят прокурорским и судейским квартиры в обход всяких очередей. Откуда-то же это жилье берется? Да тоже все просто – вот за счет таких несчастных медиков Головановых, якобы, по собственному почину отказавшихся от новой квартиры.
Тем временем, прибыль КП УГС, которую возглавляет казанский сослуживец Хуснуллина Газизов, за четыре года выросла с 28 тысяч рублей почти до 14 миллиардов. Прибыль «Мосрелстроя», посредника при продаже, выросла с миллиона – до 153 миллионов. У самого Хуснуллина по декларации три дома, две квартиры и два земельных участка. А его мать, по данным «Трансперенси Интернешнл», Роза Хуснуллина британская, кстати, подданная, владелица оффшорной компании, фактический бенефициар многочисленных строительных объектов в Татарстане. Хотя Хуснуллин и здорово пустил корни в столице – зачем упускать то, что налажено на малой родине?
Что же касается столицы и «бизнеса», налаженного господином Хуснуллиным при покровительстве Собянина, то ему могут позавидовать все российские «черные риелторы», вместе взятые. И по объемам, и по безнаказанности. Поэтому последний вопрос – доколе эта безнаказанность?