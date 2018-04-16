Предсказавший дефолт 1998 года аналитик предостерег инвесторов от покупки акции российских компаний
Бывший специалист по инвестиционной стратегии Deutsche Bank Джон-Пол Смит, который предсказал дефолт 1998 года в России, предостерег инвесторов от покупки акций российских компаний
Бывший специалист по инвестиционной стратегии Deutsche Bank Джон-Пол Смит, который предсказал дефолт 1998 года в России, предостерег инвесторов от покупки акций российских компаний. Напомним, после введения новых санкций властями США акции многих российских компаний значительно подешевели.
Джон-Пол Смит отметил, что обвал котировок российских компаний может подтолкнуть инвесторов к скупке ценных бумаг по дешевой цене, однако в будущем «российский рынок не ждет ничего хорошего».
«Инвесторы могут стать случайной жертвой действий обеих сторон новой Холодной войны», - заявил аналитик, слова которого приводит Bloomberg.
Джон-Пол Смит считает, что многие инвесторы недооценивают возможные последствия противостояния России и Запада, которое он назвал «столкновением политических, экономических и финансовых систем».
Аналитик не исключил роста курса рубля и котировок российских компаний в ближайшее время, однако в дальнейшем экономика страны будет демонстрировать отрицательную динамику.