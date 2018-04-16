Минсельхоз предложил запретить производство и продажу сыра из растительных жиров
Министерство сельского хозяйства РФ, которое ранее объявило войну контрафактному сыру на отечественном рынке, предложило полностью запретить производство и продажу сыроподобной продукции
Министерство сельского хозяйства РФ, которое ранее объявило войну контрафактному сыру на отечественном рынке, предложило полностью запретить производство и продажу сыроподобной продукции. Под последней понимается продукция, состоящая из растительных жиров больше, чем на 50%.
Согласно техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции», сырный продукт должен содержать не более 50% растительных жиров. Если заменителя молочного жира больше, то речь идет о сыроподобном изделии, однако в магазинах такой товар называется сыром.
В Минсельхозе отметили, что в техрегламенте нет определения «сыроподобная продукция», поэтому такой вид продукции следует запретить. Поправки в техническую документацию сейчас проходят этап межведомственного согласования, сообщают «Известия».
По данным ведомства, в 2017 году в Россию ввезли около 150 тысяч тонн сыроподобной продукции, изготовленной без молока и на 100% состоящей из растительных жиров. Сколько такой продукции было произведено в России, не сообщается.
В Минсельхозе отмечают, что это приводит к снижению потребности в сырном молоке, а это уже негативно отражается на отечественной сельскохозяйственной отрасли.
Напомним, в начале апреля 2018 года Владимир Путин поручил правительству принять меры по контролю за оборотом на территории России продуктов «сыроподобного типа».