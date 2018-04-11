Московские обменники сообщили о дефиците валюты из-за высокого спроса
Московские пункты обмена валют с дефицитом валюты. Падение курса рубля спровоцировало ажиотаж в обменниках, в результате чего во многих кассах заказать крупную сумму в валюте не представляется возможным
Московские пункты обмена валют с дефицитом валюты. Падение курса рубля спровоцировало ажиотаж в обменниках, в результате чего во многих кассах заказать крупную сумму в валюте не представляется возможным.
В одном из обменников радиостанции Business.FM сообщили, что проблем с количеством наличной валюты не имеют и торгуют ею по 66 рублей за доллар и около 81 рубля за евро. В двух других обменниках признались, что валюта быстро заканчивается.
В среду, 11 апреля, после открытия Московской биржи курс евро преодолел отметку в 80 рублей, а доллар подорожал до 65 рублей.
Центробанк повысил официальный курс евро на четверг, 12 апреля, до 79,28 рублей, а курс доллара – до 64,06 рублей.
Обвал рубля связан с новыми санкциями, которые власти США ввели в отношении российского бизнеса и государственных компаний.