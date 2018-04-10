Биржевой курс евро вырос до 78 рублей. Банковский курс приближается к 80 рублям за евро
Биржевой курс рубля во вторник, 10 апреля, продолжил свое падение. После открытия торгов на Московской бирже стоимость евро подскочила на 3 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Сейчас европейская валюта торгуется на уровне 78,2 рубля
Биржевой курс рубля во вторник, 10 апреля, продолжил свое падение. После открытия торгов на Московской бирже стоимость евро подскочила на 3 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Сейчас европейская валюта торгуется на уровне 78,2 рубля.
Американский доллар на торгах преодолел отметку в 63 рубля впервые с декабря 2016 года. На максимуме курс доллара достигал отметки 63,2525 рубля.
Официальный курс евро и доллара, установленный Центробанком на 10 апреля, составляет 71,8 рубля и 58,5 рубля соответственно. При этом банки продают доллар за 64 рубля, а евро – за 79 рубля. Так, курс продаж ВТБ24 установлен в размере 63,8 рубля за доллар и 78,5 рублей за евро. В «Альфа-банке» доллары продают по цене 64,5 рубля, а евро – 79,5 рублей.
Падение рубля связывают с новыми санкциями США в отношении крупных российских бизнесменов и компаний. Санкции повлекли за собой падение котировок многих российских компаний. Сильнее всего подешевели акции структур, связанных с фигурантами санкционного списка.