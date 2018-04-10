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10 апреля 11:38

Биржевой курс евро вырос до 78 рублей. Банковский курс приближается к 80 рублям за евро

Биржевой курс рубля во вторник, 10 апреля, продолжил свое падение. После открытия торгов на Московской бирже стоимость евро подскочила на 3 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Сейчас европейская валюта торгуется на уровне 78,2 рубля

Фото: СаратовБизнесКонсалтинг

Биржевой курс рубля во вторник, 10 апреля, продолжил свое падение. После открытия торгов на Московской бирже стоимость евро подскочила на 3 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Сейчас европейская валюта торгуется на уровне 78,2 рубля.

Американский доллар на торгах преодолел отметку в 63 рубля впервые с декабря 2016 года. На максимуме курс доллара достигал отметки 63,2525 рубля.

Официальный курс евро и доллара, установленный Центробанком на 10 апреля, составляет 71,8 рубля и 58,5 рубля соответственно. При этом банки продают доллар за 64 рубля, а евро – за 79 рубля. Так, курс продаж ВТБ24 установлен в размере 63,8 рубля за доллар и 78,5 рублей за евро. В «Альфа-банке» доллары продают по цене 64,5 рубля, а евро – 79,5 рублей.

Падение рубля связывают с новыми санкциями США в отношении крупных российских бизнесменов и компаний. Санкции повлекли за собой падение котировок многих российских компаний. Сильнее всего подешевели акции структур, связанных с фигурантами санкционного списка.

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