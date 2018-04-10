Порог беспошлинных интернет-покупок с 1 июля снизят до 500 евро
Порог в размере 500 евро могут установить уже с 1 июля 2018 года, а в январе 2019 года порог снизят уже до 200 евро. Для сравнения, сейчас беспошлинный порог составляет 1000 евро
Российское правительство планирует начать снижать порог беспошлинной интернет-торговли раньше, чем это предусмотрено общими для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наднациональными нормами. Порог в размере 500 евро могут установить уже с 1 июля 2018 года, а в январе 2019 года порог снизят уже до 200 евро. Для сравнения, сейчас беспошлинный порог составляет 1000 евро.
В проекте постановления правительства, подготовленного Минфином, говорится, что с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно без уплаты пошлины гражданин заказать в интернет-магазинах товары на общую сумму не более 500 евро в течение одного календарного месяца. С 1 января 2019 года стоимость товаров не должна превышать 200 евро на одно физическое лицо.
В феврале текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что порог беспошлинной торговли для интернет-торговли снизят с 1000 до 500 евро только с января 2019 года. Сверх этой суммы пошлина составит 30%, но не менее 4 евро за 1 кг.
По расчетам Минфина, снижение порога беспошлинной интернет-торговли принесет федеральному бюджету дополнительные 30 млрд рублей в 2018 году и 60 млрд рублей в 2019 году.