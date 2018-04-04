Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в своих кафе на территории аэропортов
ФАС добилась от руководства сетевых кафе Burger King и «Му-Му» снижения цен в своих заведениях, которые расположены в аэропортах. Собственники сетей заявили, что готовы снизить цены в связи «с социальной значимостью вопроса»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась от руководства сетевых кафе Burger King и «Му-Му» снижения цен в своих заведениях, которые расположены в аэропортах. Собственники сетей заявили, что готовы снизить цены в связи «с социальной значимостью вопроса».
Замглавы московского областного управления ФАС России Дмитрий Стрельников сообщил «Интерфаксу», что ведомство уже получило от владельца Burger King компании «Бургер Рус» сведения о намерениях снизить цены. Компания готова пойти на такой шаг, «понимая социальную значимость этого вопроса». Цены в кафе на территории аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» должны быть снижены до уровня, установленного в ресторанах сети на территории Москвы и Московской области.
Собственник «Му-Му» - компания «Мастер франчайзинг групп» - также согласилась снизить цены на 25-30%.
В ФАС ожидают, что цены в указанных кафе будут снижены к концу апреля, сообщает РБК.
Ранее антимонопольное ведомство возбудило в отношении владельцев указанных сетей административные дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции. По мнению ведомства, Burger King и «Му-Му» злоупотребили своим доминирующим положением на рынке розничного общественного питания в аэропортах и установили монопольно высокие цены.
Еще одним фигурантом этого дела стала сеть кофеен «Шоколадница» (собственник ООО «Галерея-АЛЕКС»).