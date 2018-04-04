Счетная палата выявила ряд нарушений при строительстве ЦКАД
Стоимость строительства ЦКАД увеличилась на 13,5 млрд рублей и сейчас составляет 313,27 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2018 года на строительство дороги было направлено 38,4 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния вместо заявленных 62,6 млрд рублей
Счетная палата выявила нарушения при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Кроме того, амбициозная стройка идет с отставанием от графика.
Счетная палата в ходе аудиторской проверки обнаружила, что стоимость строительства ЦКАД увеличилась на 13,5 млрд рублей и сейчас составляет 313,27 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2018 года на строительство дороги было направлено 38,4 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния вместо заявленных 62,6 млрд рублей. Аудиторы также выяснили, что компания «Автордор» не выполнила условия по привлечению инвестиций в размере 8,8 млрд рублей.
Помимо этого, измененным сетевым планом-графиком строительства ЦКАД сроки по изъятию земельных участков перенесены с 2014 – 2016 годы на 2018 – 2019 годы (от 20 до 45 месяцев).
В ведомстве пришли к выводу, что реализация строительства ЦКАД в 2017 году, также как и в предыдущие годы, осуществляется на недостаточном уровне. Это может привести к значительному увеличению уже измененных сроков ввода автомобильной дороги в эксплуатацию и стоимости строительства.
По итогам проверки Счетная палата направит представления в «Автодор», обращение в Генпрокуратуру, а также письма в Минтранс и Минэконмразвития. Контроль за реализацией проекта будет продолжен и в текущем году.