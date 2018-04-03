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03 апреля 13:48

Тендер на ремонт Храма Христа Спасителя за 1,6 млрд рублей выиграла компания экс-заместителя Владимира Ресина

Тендер на проведение ремонта в храме выиграла компания, связанная с бывшим заместителем бывшего вице-мэра Москвы Владимира Ресина. Сейчас г-н Ресин является депутатом Госдумы, советником мэра Сергея Собянина и советником по строительству Патриарха Кирилла

Фото: Infox.ru

Московские власти выбрали компанию-подрядчика для проведения ремонтных работ в Храме Христа Спасителя. Стоимость контракта составляет 1,6 млрд рублей.

Тендер на проведение ремонта в храме выиграла компания, связанная с бывшим заместителем бывшего вице-мэра Москвы Владимира Ресина. Сейчас г-н Ресин является депутатом Госдумы, советником мэра Сергея Собянина и советником по строительству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ремонт Храму Христа Спасителя понадобился из-за осадки фундаментов и вибрации, вызываемой дорожным движением. Контракт был разыгран в ходе конкурса с ограниченным участием. Единственным участником тендера было ООО «Концерн «Монарх», с которым и заключили контракт.

Заказчиком работ выступает департамент строительства Москвы, а владельцем «Монарха» является бизнесмен Сергей Амбарцумян. Последний некоторое время назад занимал должность заместителя вице-мэра Москвы по строительству Владимира Ресина.

По данным «Открытых медиа», активисты Общероссийского народного фронта обжаловали в Федеральной антимонопольной службе итоги тендера, указав на незаконный способ ее проведения. В жалобе ОНФ отмечается, что проводить закупку услуг по реставрации храма Христа Спасителя необходимо путем электронного аукциона, а не в ходе конкурса с ограниченным участием.

Пока ответа от Федеральной антимонопольной службы в ОНФ не получили.

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