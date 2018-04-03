В городах-участниках Чемпионата мира по футболу с 10 апреля заработает система Tax Free
В свою очередь иностранцы, которые будут делать покупки в этих магазинах, смогут получить возврат налога на добавочную стоимость
В российских городах, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по футболу-2018, с 10 апреля начнет работать система Tax Free. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
С 10 апреля участвующие в системе торговые точки смогут выписывать иностранным гражданам чеки tax free. В свою очередь иностранцы, которые будут делать покупки в этих магазинах, смогут получить возврат налога на добавочную стоимость.
Напомним, закон о введении Tax Free в России вступил в силу 1 января 2018 года. Закон предусматривает возврат НДС гражданам государств, которые не входят в Евразийский экономический совет (ЕАЭС). Право на компенсацию получат иностранные граждане, совершившие за сутки покупки на 10 тысяч рублей с учетом НДС и больше.
Сейчас система Tax Free работает в пилотном режиме в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.