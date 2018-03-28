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28 марта 07:12

Страховщики после пожара в «Зимней вишне» предложили ввести новый вид полисов

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в связи с крупным пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» направит в комитет Госдумы по финансовому рынку предложения ввести в страхование ответственности собственников места массового скопления людей

Фото: ShopAndMal

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в связи с крупным пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» направит в комитет Госдумы по финансовому рынку предложения ввести в страхование ответственности собственников места массового скопления людей. В случае, если предложение ВСС будет одобрено, в России могут быть застрахованы 400 000 объектов.

Президент союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что стоимость страхования места массового скопления людей может составить от 2 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Цена будет зависеть от того, сколько людей посещает тот или иной объект страхования.

Лимит покрытия за вред жизни и здоровью может составить 2 млн рублей, то есть как при страховании ответственности перевозчиков и опасных объектов. Ежегодные сборы страховщиков от нового вида страхования вряд ли превысят 6–7 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на г-на Юргенса.

Для бизнеса идея страховщиков обернется дополнительной финансовой нагрузкой. Например, торговый центр нельзя будет ввести в эксплуатацию, пока его собственник не застрахует свою ответственность перед третьими лицами. Массовые мероприятия без страховки также нельзя будет провести.

Идея страховать ответственность организаторов массовых мероприятий страховщиками и властями обсуждается еще с пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», когда погибло 153 человека.

Тогда МЧС предложило ввести обязательное страхование противопожарной безопасности, но Министерство финансов выступило против.

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