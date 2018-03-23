Губернатор Подмосковья предложил отказаться от историко-культурной экспертизы земель перед стройкой
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил внести поправки в закон «Об объектах культурного наследия народов РФ», которые разрешат властям региона отказаться от обязательной историко-культурной экспертизы земель перед их освоением
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил внести поправки в закон «Об объектах культурного наследия народов РФ», которые разрешат властям региона отказаться от обязательной историко-культурной экспертизы земель перед их освоением. Под освоением подразумевается строительство домов, прокладка дорог или газопроводов.
Предложение подмосковного губернатора затрагивает «земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ».
Андрей Воробьев обосновал отказ от историко-культурной экспертизы необходимостью снижения «социальной напряженности и административных барьеров в инвестиционной и строительной деятельности для представителей малого бизнеса, а также граждан РФ, в числе которых есть пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи».
Действующее законодательство предписывает проведение обязательной историко-культурной экспертизы земель до начала их освоения. Подмосковное правительство предлагает исключить эту норму, а объектами такой экспертизы признать только те территории, на которых уже во время проведения работ обнаружен объект, «обладающий признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического», сообщает «КоммерсантЪ».
Эксперты считают, что принятие поправок Воробьева приведет к тому, что «многие ценные археологические объекты будут разрушены ковшом экскаватора».
Один из авторов закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев предположил, что инициатива губернатора Подмосковья родилась «под давлением коммерсантов».
Замдиректора по науке Института археологии РАН Ася Энговатова отметила, что в Московской области есть «сотни курганных групп, стоянок Каменного века, древних городищ, погостов, а также центры некоторых исторических городов, таких как Коломна, Дмитров, Зарайск и других», поэтому проводить историко-культурную экспертизу земель просто необходимо.