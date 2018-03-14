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Экономика
14 марта 11:34

Чистый отток капитала из России за год вырос в два раза

Чистый отток капитала из России за год вырос более чем в два раза. По данным на январь-февраль 2018 года, отток капитала из России составил 9,8 млрд долларов, что в два раза выше показателей за аналогичный период прошлого года

Чистый отток капитала из России за год вырос более чем в два раза. По данным на январь-февраль 2018 года, отток капитала из России составил  9,8 млрд долларов, что в два раза выше показателей за аналогичный период прошлого года.

В Центробанке объяснили таки показатели  «ростом иностранных активов прочих секторов». Иностранные инвестиции в российских фондах за февраль сократились более чем на 100 млн долларов, однако международные резервы России за январь-февраль выросли на 23,7 млрд долларов.

Размер международных резервов за аналогичный период 2017 года составил 15,4 млрд долларов. Профицит счета текущих операций за два зимних месяца вырос до 20,8 млрд долларов, хотя в январе-феврале 2017 года был равен 14,5 млрд долларов.

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2018 года составляет 529,1 млрд долларов. По сравнению с январем 2017 года долг вырос на 15 млрд долларов, то есть на 2,9%.

В ЦБ отмети, что рост внешней задолженности обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний.

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