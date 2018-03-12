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12 марта 17:21

ФАС возбудила дело против «Вымпелкома» из-за высоких тарифов во внутреннем роуминге

ФАС возбудила дело в отношении сотового оператора «Вымпелком». По данным ведомства, компания необоснованно завысил стоимость входящих и исходящих междугородних звонков по России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сотового оператора «Вымпелком» («Билайн»). По данным ведомства, «Вымпелком» необоснованно завысил стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России.

Административные дела о нарушении антимонопольного законодательства из-за внутрисетевого роуминга также возбуждены в отношении МТС и «Мегафона».

Еще одно решение ФАС касается сотового оператора Tele2. Ему продлен срок исполнения предписания по устранению необоснованной разницы на одни и те же услуги связи в гостевом и домашнем регионе до конца мая.

«По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства», - говорится в заявлении ведомства Игоря Артемьева.

В «Вымпелкоме» претензии ФАС пока не прокомментировали, а в МТС и «Мегафоне» с обвинениями в свой адрес не согласились.

Напомним, летом 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен. Ведомство потребовало от сотовых операторов к августу подготовить линейки тарифов без платы за роуминг внутри страны, однако в установленный срок требование ФАС никто из операторов не выполнил.

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