Минтруда предложило штрафовать работодателей за отказ в выборе «зарплатного» банка
Министерство труда предложило штрафовать работодателей, которые нарушают право сотрудников на выбор банка для открытия «зарплатного» счета
Министерство труда предложило штрафовать работодателей, которые нарушают право сотрудников на выбор банка для открытия «зарплатного» счета. Проект поправок в КоАП министерство опубликовало на портале нормативных правовых актов.
Штраф для юридических лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.
Согласно действующему законодательству, сотрудник может сменить банк, в который ему приходит зарплата. Сотрудник должен сообщить работодателю об изменении реквизитов не позднее, чем за пять рабочих дней до выплаты зарплаты. В свою очередь работодатель не имеет права обязывать работника получать заработную плату через какой-либо конкретный банк.