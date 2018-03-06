Минстрой предложил ввести для оплаты услуг ЖКХ различные тарифные планы
Замглавы ведомства Андрей Чибис рассказал, что внедрение автоматизации контроля потребления и считывания показаний в ЖКХ позволит ввести для потребителей дифференцированные тарифы
Министерство строительства и ЖКХ России предложило ввести широкую линейку коммунальных тарифов, как, например, это делают операторы сотовой связи.
Замглавы ведомства Андрей Чибис рассказал, что внедрение автоматизации контроля потребления и считывания показаний в ЖКХ позволит ввести для потребителей дифференцированные тарифы.
«Перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы, чтоб рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру, которую дороже будет содержать. Это же позволит нам с вами ввести и дисконтные программы для потребителей, имею в виду как в сотовой связи», - рассказал представитель Минстроя и ЖКХ, слова которого приводит РИА Новости.
Предполагается, что в будущем потребителям коммунальных услуг будут доступны тарифные планы «эконом», «оптимум», «безлимит» и т.д.