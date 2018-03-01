Президент Владимир Путин призвал минимум в два раза снизить уровень бедности в стране
Президент Владимир Путин начал свое послание Федеральному Собранию с проблемы бедности населения России. По словам главы государства, сейчас финансовые трудности испытывают около 20 миллионов граждан
Президент Владимир Путин начал свое послание Федеральному Собранию с проблемы бедности населения России. По словам главы государства, сейчас финансовые трудности испытывают около 20 миллионов граждан, поэтому обеспечение благополучия населения должно стать приоритетом для власти.
Глава государства заявил, что даже работающие граждане в России «живут очень скромно» и напомнил, что с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до уровня прожиточного минимума.
Одной из ключевых задач на 10 лет он называет снижение «как минимум вдвое» уровня бедности.
В своем послании Владимир Путин также перечислил успехи в демографической политике, которых удалось достичь за последние годы. Президент пообещал регионам выделить 50 млрд рублей на поддержку материнства и детства.
Одновременно с этим глава государства посетовал на то, что численность работоспособного населения сократилась примерно на миллион, поэтому необходимо обеспечить в ближайшие 10 лет условия для повышения рождаемости. Для этого необходимо увеличить число мест в детских садах и яслях, помогать молодым матерям и сохранить программу материнского капитала.
Не забыл президент и о пожилых людях поколения. «Мы должны добиться увеличения размеров пенсий. Нужно повысить качество социального и медицинского обслуживания. Будущее новое правительство должно будет подготовить новую программу поддержки людей старшего поколения», - заявил Владимир Путин.