Центр выделит регионам 20 млрд рублей на повышение МРОТ с 1 мая
Москва выделит региональным властям дополнительные 20 млрд рублей на ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Напомним, что с мая текущего года МРОТ должен быть повышел до размера прожиточного минимума
Москва выделит региональным властям дополнительные 20 млрд рублей на ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Напомним, что с мая текущего года МРОТ должен быть повышел до размера прожиточного минимума.
Министр труда Максим Топилин сообщил, что деньги регионам на повышение МРОТ выделят из резервного фонда правительства. Проект соответствующего распоряжения был подготовлен Минфином в соответствии с поручением правительства, сообщает РБК.
По словам министра Топилина, деньги на поддержку регионов возьмут из тех средств, которые сейчас зарезервированы в резервном фонде правительства в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января. Эта сумма составляет 20 млрд рублей дополнительной финансовой помощи субъектам.
Напомним, в начале 2018 года президент Владимир Путин объявил, что МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума ускоренного темпами. Ранее планировалось, что МРОТ повысят с 1 января 2019 года, но теперь называется дата 1 мая 2018 года.
По расчетам Минтруда, ускоренное доведение МРОТа до уровня прожиточного минимума обойдется бюджетной системе почти в 40 млрд рублей. При этом основная нагрузка ляжет на регионы.