Экс-главу «Дальспецстроя» приговорили к 12 годам за хищение при строительстве «Восточного»
Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор по делу о крупных хищениях во время строительства космодрома «Восточный» в Амурской области. Общая сумма похищенных средств составила около 5 млрд рублей
Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор по делу о крупных хищениях во время строительства космодрома «Восточный» в Амурской области. Общая сумма похищенных средств составила около 5 млрд рублей.
Суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана. Главный бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин приговорен к 7 годам лишения свободы, вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов - к 6 годам, а сын Юрия Хризмана Михаил получил 5,5 лет, сообщает ТАСС.
Согласно материалам следствия, Юрий Хризман и Владимир Ашихмин использовали авансы по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома «Восточный». Ущерб от их действий следователи оценили в 5,2 млрд рублей.
Юрия Хризмана, его сына Михаила и Виктора Чудова также признали виновными в растрате организованной группой около 106 млн рублей. Суд постановил взыскать с осужденных 5,16 млрд рублей в пользу «Роскосмоса».
Напомним, в ходе строительства космодрома в Амурской области было возбуждено несколько десятков уголовных дел, связанных с хищением и растратой бюджетных средств, а также невыплатой зарплаты строителям.
В феврале 2017 года суд приговорил к 4 годам лишения свободы главу «ВИП-Стройинжиниринга» Вадима Митрякова за хищение 1,3 млрд рублей. В ноябре 2017 года троих инженеров с космодрома «Восточный» приговорили к лишению свободы за взятки в размере 6,5 млн рублей.