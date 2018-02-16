ЦБ решил запретить банкам вывешивать на улицу табло с курсами валют
Центробанк предложил ввести запрет на размещение информации о курсах иностранных валют вне помещения банков. Информационные табло должны располагаться только внутри отделений кредитно-финансовых организаций
Центробанк предложил ввести запрет на размещение информации о курсах иностранных валют вне помещения банков. Информационные табло должны располагаться только внутри отделений кредитно-финансовых организаций.
Проект указания ЦБ «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года N136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой...» опубликован на сайте финансового регулятора для публичного обсуждения, сообщают «Ведомости».
В документе говорится, что уполномоченный банк (филиал) при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками не имеет право размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещения, в котором расположен уполномоченный банк (филиал), в том числе на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения.
Одновременно с этим ЦБ предоставит банкам право устанавливать или изменять курсы валют к рублю «в целях совершения валютно-обменных операций в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений уполномоченного банка об установлении или изменении таких курсов». Однако кассир должен поставить в известность физическое лицо об установленном на момент обращения физического лица курсе иностранной валюты и получить устное согласие на ее проведение по указанному курсу.