Власти Крыма решили отложить на год введение курортного сбора
«Будет вынесена поправка в закон о переносе курортного сбора на территории Республики Крым на май 2019 года», - сообщил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета республики Алексей Черняк
Власти республики Крым отказались вводить в текущем году курортный сбор в качестве эксперимента. Введение «налога на туриста» на полуострове отложили на май 2019 года.
«Будет вынесена поправка в закон о переносе курортного сбора на территории Республики Крым на май 2019 года», - сообщил агентству ТАСС глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета республики Алексей Черняк.
Руководитель министерства курортов и туризма республики Вадим Волченко добавил, что у Крыма благодаря этому «будет еще год запаса для подготовки» к введению сбора. Министр отметил, что решение о переносе сроков введения сбора было принято после переговоров с владельцами туристического бизнеса и туристами.
Первоначально планировалось, что курортный сбор в Крыму будет введен 1 мая 2018 года. Ставка сбора установлена в размере 10 рублей в сутки с человека в период с 1 мая по 30 сентября. Собранные за счет «налога на туриста» средства планируется потратить на развитие туристической инфраструктуры.
Сбор с туристов за пользование курортной инфраструктурой также будет действовать в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. При этом эксперты туристической отрасли неоднократно выражали опасения, что дополнительная финансовая нагрузка на отдыхающих сократит число российских граждан, которые заходят провести отпуск на родине.