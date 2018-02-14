Центробанк ужесточит контроль за микрокредитами «до зарплаты»
ЦБ России ужесточит регулирование деятельности микрофинансовых организаций. Ужесточение контроля будет осуществляться путем постепенного снижения размера максимальной выплаты, которую можно будет требовать с должника
Центральный банк России ужесточит регулирование деятельности микрофинансовых организаций. Ужесточение контроля будет осуществляться путем постепенного снижения размера максимальной выплаты, которую можно будет требовать с должника.
Сейчас потолок максимальной выплаты составляет трехкратный размер займа. ЦБ планирует снизить его до 2,5 величины задолженности, сообщил директор департамента микрофинансового рынка Центробанка Илья Кочетков.
К июлю 2019 года потолок должен быть снижен до двукратной величины займа, к июлю 2020-го - до 1,5 величины, сообщают «Ведомости».
В первую очередь финансовый регулятор собирается ужесточить контроль за так называемыми кредитам «до зарплаты». ЦБ предлагает законодательно прописать специальный финансовый продукт - займ в размере до 10 тысяч рублей, который можно будет брать на срок не более 15 дней. Эта ссуда будет выплачиваться фиксированными платежами, размер которых составит не более 3 тысяч рублей с процентами и штрафами за один раз. Размер займа или срок его выплаты нельзя будет увеличить.
Ранее Банк России неоднократно обращал внимание на резкий рост спроса на микрокредиты, которые обычно выдаются под огромные проценты. По мнению ЦБ, это связано с простотой оформления микрозаймов и недоступностью банковских кредитов.