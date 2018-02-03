Меню
Экономика
Картель пригородного назначения
Экономика
03 февраля 09:28

Интернет-продавцы пожаловались в Роспотребнадзор на хитрых покупателей

Российские продавцы пожаловались в Роспотребнадзор на покупателей, которые используют закон о защите прав потребителей для наживы, и попросили оградить их от «потребительского экстремизма». Об этом говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)

Фото: alljus.ru

Российские продавцы пожаловались в Роспотребнадзор на покупателей, которые используют закон о защите прав потребителей для наживы, и попросили оградить их от «потребительского экстремизма». Об этом говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В письме АКИТ говорится, что в последнее время покупатели стали активно использовать законодательство о защите прав потребителей для получения выгоды за счет интернет-магазинов. Речь идет о пункте 46 постановления пленума Верховного суда от 2012 года, согласно которому, потребителю в случае взыскания денег с продавца через суд полагается компенсация в размере 50%.

Кроме того, статья 23 закона «О защите прав потребителей» обязывает продавца за несоблюдение десятидневного срока возврата денег выплатить потребителю неустойку в размере 1% цены товара за каждый день просрочки, сообщает «КоммерсантЪ».

В итоге, потребители-экстремисты сразу после приобретения товара в интернет-магазине и не дожидаясь ответа продавца на свою претензию, обращаются с требованием взыскания в суды. Суд удовлетворяет исковое заявление, а потребитель игнорирует общение с магазином, намеренно затягивает сроки возврата денежных средств, пытаясь увеличить размер неустойки, предусмотренной ст. 23 закона «О защите прав потребителей». В некоторых случаях потребителю удавалось получить неустойку в размере 300% цены товара.

В АКИТ считают, что данные издержки сильно влияют на бизнес-процессы компаний интернет-торговли, что в дальнейшем негативно отражается и на цене товара.

Интернет-продавцы называют вышеописанные действия покупателей «незаконным обогащением и злоупотреблением правом».

Материалы по теме
Россияне потратили на покупки в новогодние праздники 920 млрд рублей
Российские интернет-магазины обяжут принимать к оплате карты «Мир»
Ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей из-за выхода из строя кассового оборудования
Сейчас на главной
сельское хозяйство
Говорят, еды полно – но есть охота все равно
Еще в прошлом году «аграрный генерал» Александр Ткачев обещал, что россияне голодными не останутся – даже, несмотря на то, что прогнозы на урожай были скромными. Мол, хватит старых запасов.
Горячие новости
Московским школам предложили самим выращивать овощи
Комиссия Московской городской думы по экологической политике предложила школам Троицкого и Новомосковского административных округов создать огороды на своей территории. Собственные огороды позволят обеспечить учеников едой
Горячие новости
ЦБ отозвал лицензии у ПартнерКапиталБанка и Расчетно-Кредитного банка
Оба банка являлись участниками системы страхования вкладов. ПартнерКапиталБанк по величине активов на 1 января 2018 занимал 469-е место в банковской системе России, РКБ - 184-е место
Авторская колонка
Всё, что сМОК
Мутко — отправить на лесоповал, МОК — в Гуантанамо. Других предложений у меня нет. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не стало точкой во всем этом допинговом идиотизме. Она стало промежуточным восклицательным знаком. Итоги на данную минуту позорны для обеих сторон, и ликовать нам особо нечего.
Орехъ Антон
Горячие новости
Мир тесен
В списке владельцев земли в Курортном районе Санкт-Петербурга оказалась полная тезка матери губернатора северной столицы Георгия Полтавченко. Ранее сообщалось, что землей в Сестрорецке владеют полные тезки главы ФСБ Александра Бортникова и его жены Татьяны
Горячие новости
Установленный в петербургском ЗакСе дресс-код сочли неконституционным
Петербургские юристы и журналисты пожаловались в прокуратуру на спикера Законодательного Собрания северной столицы Вячеслава Макарова, который установил строгий дресс-код для посещения парламента
Горячие новости
Омбудсмен раскритиковала современные книги для детей
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова представила список детских книг, которые «даже взрослым показывать страшно». В «постыдном» списке оказались книги Светланы Лавровой и Игоря Иртеньева
Горячие новости
Суд приговорил экс-губернатора Кировской области к 8 годам лишения свободы
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам лишения свободы. Ранее суд признал Белых виновным в получении взятки от бизнесменов на общую сумму 600 тысяч евро
Авторская колонка
Про приговор Белых
Когда комментировали приговор Улюкаеву, то аналитики называли три причины: где-то перешёл дорогу Сечину или лез в сделки, которые были не его ума дело. Была даже крайне диковинная версия — Улюкаев хотел уволиться до какого-то там положенного срока, а Путину это не понравилось — нельзя покидать корабль добровольно.
Ганапольский Матвей
Горячие новости
200 рублей за час парковки – это не предел
Московские власти анонсировали очередное повышение стоимости парковки на городских улицах. Наибольшее повышение тарифа ожидается в «популярных» у автомобилистов местах. О грядущем повышении стоимости парковки сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
Горячие новости
Игорю Шувалову напомнили о квартире в Лондоне
Британское подразделение антикоррупционной организации Transparency International обратилось к властям страны с требованием проверить законность покупки недвижимости в Лондоне вице-премьером России Игорем Шуваловым
Горячие новости
В Серпухове подростка убило током после использования смартфона в ванной комнате
В подмосковном Серпухове 13-летняя девочка скончалась в результате поражения электрическим током. Подросток взял с собой в ванную комнату смартфон с зарядным устройством
Горячие новости
Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным в получении взяток
Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в получении взяток в особо крупном размере. Приговор экс-губернатору будет вынесен позднее
Горячие новости
АСВ взыскивает средства с вкладчиков банков-банкротов, снятые до краха организаций
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) массово подает иски к клиентам обанкротившихся банков, которые забрали свои вклады до отзыва лицензий у кредитно-финансовых организаций
ЦППК
ЦППК: «проходной двор» ценой в миллиард
Вводимая руководством Центральной пригородной пассажирской компании новая система продаж билетов, на которую уже потрачены колоссальные средства, показывает свою полную несостоятельность как по качеству обслуживания, так и в плане безопасности
Горячие новости
Двое из ларца одинаковых с лица
Двое россиян решили подать в суд на американскую корпорацию Apple. Суть претензий братьев-близнецов из Владимира состоит в том, что технология Face ID на смартфоне iPhone X не различает их лица. Близнецы требуют от корпорации 20 млн рублей
Авторская колонка
Да при чём здесь Гиркин?
Суд в Америке над Гиркиным – это ерунда. И приговор этого суда – ерунда. Неловко давать советы людям, потерявшим родных. Тем более что я гражданин страны, которая и сбила тот самолет. Но все-таки: Гиркин здесь почти не при чем.
Орехъ Антон
Горячие новости
Прокурор Дагестана ушел в отставку после приезда в республику московских следователей
Отставка высокопоставленного силовика совпала с приездом в республику спецкомиссии из сотрудников МВД, ФСБ и Генпрокуратуры