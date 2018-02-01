Верховный суд разрешил банкам не выдавать деньги «подозрительным» вкладчикам
Верховный суд России признал законным отказ банка в выдаче клиенту крупной суммы наличными после окончания срока вклада. Соответствующее решение было принято в ходе рассмотрения жалобы клиента Сбербанка
Верховный суд России признал законным отказ банка в выдаче клиенту крупной суммы наличными после окончания срока вклада. Соответствующее решение было принято в ходе рассмотрения жалобы клиента Сбербанка.
Сбербанк отказался выдать своему клиенту наличные в размере 56 млн рублей. Поводом для отказал послужили подозрения в том, что вкладчик таким образом пытается легализовать доходы.
Согласно материалам дела, в 2015 году на счет одного из клиентов Сбербанка поступили 56 млн рублей, а уже на следующий день он пытался их обналичить. В банке поведение клиента посчитали подозрительным и запросили у него документы, которые могли бы подтвердить происхождение денег. После их изучения Сбербанк решил отказать в обналичивании.
Клиент перевел миллионы на несколько открытых в Сбербанке срочных вкладов, однако по завершении их сроков банк вновь отказал ему в выдаче средств. Тогда вкладчик обратился в суд с требованием обязать Сбербанк вернуть ему не только вклады с процентами, но и взыскать с кредитного учреждения неустойку, сообщает «КоммерсантЪ».
Суды всех инстанций в данном споре приняли сторону Сбербанка. Основной довод судов состоял в том, что клиент не представил документы, опровергающие сомнительное происхождение денег, а также мог при желании осуществить перевод на счет в другое кредитное учреждение.
Коллегия Верховного суда постановила, что банк не обязан выдавать средства в той форме, в которой их запросил клиент, а может сам выбрать наличный или безналичный расчет.
По мнению независимых экспертов, решение ВС РФ может привести к тому, что банки с недостатком ликвидности будут отказывать добросовестным клиентам в выдаче наличных, а также зарабатывать на комиссиях за переводы на счета в другие банки.