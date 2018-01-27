США ввели санкции против фигурантов скандала с поставкой турбин в Крым
Власти США в пятницу, 26 января, расширили санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине. Минфин США внес в санкционный список еще 12 российских компаний и 21 физическое лицо
Власти США в пятницу, 26 января, расширили санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине. Минфин США внес в санкционный список еще 12 российских компаний и 21 физическое лицо.
В расширенный санкционный список вошли компании, связанные с «Сургутнефтегазом», например, Киришский нефтеперерабатывающий завод и Сургутнефтегазбанк. Сам «Сургутнефтегаз» давно находится под секторальными санкциями. В списке оказались ЗАО «ВО Технопромэкспорт» (структура «Ростеха»), упоминавшееся в истории с поставкой в Крым турбин Siemens в обход санкций, а также «Силовые машины» Алексея Мордашова.
Санкции введены и в отношении ООО «Евро Полис», которое связывают с бизнесменом и ресторатором Евгением Пригожиным. Последний входит в список приближенных к Владимиру Путину лиц.
В «черный список» добавлены замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.
В госкорпорации «Ростех» новые санкции назвали давлением и добавили, что им «не привыкать жить под санкциями».