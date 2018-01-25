Повышение МРОТ обойдется бюджету в дополнительные 40 млрд рублей
Реализация планов по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) обойдется бюджету в 40 млрд рублей. Согласно подсчетам Министерства труда и соцзащиты, 7,5 млрд рублей на эти цели будет выделено из федеральной казны
Реализация планов по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) обойдется бюджету в 40 млрд рублей. Согласно подсчетам Министерства труда и соцзащиты, 7,5 млрд рублей на эти цели будет выделено из федеральной казны, а остальные 31,8 млрд рублей - из региональных бюджетов.
С 1 мая 2018 года МРОТ планируется повысить до прожиточного минимума трудоспособного населения, который составляет 11 163 рублей. Сейчас МРОТ составляет 9489 рублей. Это около 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.
В конце 2017 года президент Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении МРОТ. Повышение МРОТ затронет 4 млн человек.