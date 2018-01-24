В Госдуме предложили вести льготы для путешествующей по России молодежи
В Госдуме выступили с инициативой ввести льготы для молодых россиян, которые путешествуют по России. Молодые туристы могут претендовать на субсидии для оплаты проживания во время путешествий
В Госдуме выступили с инициативой ввести льготы для молодых россиян, которые путешествуют по России. Молодые туристы могут претендовать на субсидии для оплаты проживания во время путешествий.
Депутат Госдумы Наталья Кувшинова рассказала RT, что путешествующей по России молодежи необходимо выделять субсидии на оплату проживания в отелях, а также предоставлять льготы на билеты.
Ростуризм и Министерство культуры поддержали инициативу депутата. Соответствующий законопроект планируется разработать в течение весенней сессии.
Директор департамента туризма и региональной политики министерства культуры Ольга Ярилова в свою очередь отметила, что внутренний молодежный туризм является в первую очередь социальным и государство должно поддерживать его на финансовом уровне, приемлемом в современных реалиях.