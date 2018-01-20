На российских заправках выявили вирус, который воровал оплаченное водителями топливо
Сотрудники ФСБ России выявили виновника в недоливе бензина на некоторых автозаправочных станциях крупных нефтяных брендов. По версии силовиков, оплаченное топливо у водителей воровал вредоносный вирус
Сотрудники ФСБ России выявили виновника в недоливе бензина на некоторых автозаправочных станциях крупных нефтяных брендов. По версии силовиков, оплаченное топливо у водителей воровал вредоносный вирус.
Создателем вредоносных программ для АЗС крупных нефтяных компаний является ставропольский хакер Денис Заев. По версии ФСБ России, он продавал вредоносную программу начальникам заправок и дополнительно получал процент от продажи украденного топлива.
Вирус позволял не доливать в бак автомобиля оплаченное водителем топливо. Программа Заева воровала около 7% топлива, которое затем сливалось в отдельный резервуар и снова продавалось. По подсчетам ФСБ, нелегальная выручка достигала сотен миллионов рублей.
«Заев же создал уникальный продукт. Его вредоносные программы не могли выявить ни специалисты службы контроля нефтяных компаний, которые постоянно проводят проверки на АЗС, ни сотрудники МВД. Да и нам удалось все это установить оперативным путем», - сообщил источник «Росбалта» в силовом ведомстве.
Также сообщается, что создатель вредоносной программы в настоящее время задержан. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, создании и использовании вредоносных программ.