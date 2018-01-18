Американские эксперты предрекли финансовый крах корпорации «Роскосмос»
В случае отказа США от покупки у «Роскосмоса» мест на российских пилотируемых кораблях «Союз» и двигателей для ракет Atlas 5 госкорпорация окажется в тяжелом финансовом положении, считает американский журналист Мэтью Боднер
Российской государственной корпорации «Роскосмос» предрекли финансовый крах. В случае отказа США от покупки у «Роскосмоса» мест на российских пилотируемых кораблях «Союз» и двигателей для ракет Atlas 5 госкорпорация окажется в тяжелом финансовом положении, считает журналист Мэтью Боднер.
В своей колонке в издании Space News Мэтью Боднер сообщил, что половина бюджета «Роскосмоса» в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы (1,4 триллиона рублей или 24 миллиардов долларов) посвящена пилотируемым программам.
В 2018 году стоимость места для астронавта на «Союзе» вырастет до 81 млн долларов. Журналист подсчитал, что каждый астронавт из США вносит до 5% годового бюджета госкорпорации.
Однако уже в 2019 году НАСА планирует прекратить покупку мест на космических кораблях «Союз». «Бюджетная подушка, предоставляемая НАСА и другими зарубежными агентствами, скоро исчезнет, но никто в России, похоже, не говорит об этом», - считает Боднер.
В 2018 году на Международную космическую станцию (МКС) отправится пять экспедиций. Всего на станции побывают 18 человек, из которых 7 будут представлять «Роскосмос», 8 человек — НАСА, по одному астронавту придется на Европейское и Канадское космические агентства, а также Японское агентство аэрокосмических исследований.