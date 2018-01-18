Покупателями самых дорогих квартир в Москве стали тезки бизнесменов и родственников чиновников
Покупателями самых дорогих квартир в Москве в 2017 году стали полные тезки известных бизнесменов, а также родственников бывших высокопоставленных чиновников. Общая стоимость пяти самых дорогих квартир оценивается в 4,35 млрд рублей
Покупателями самых дорогих квартир в Москве в 2017 году стали полные тезки известных бизнесменов, а также родственников бывших высокопоставленных чиновников. Общая стоимость пяти самых дорогих квартир оценивается в 4,35 млрд рублей.
По данным агентства по продаже элитной недвижимости Kalinka Group, пять самых дорогих квартир Москвы в новостройках по данным на 2017 год были проданы за 4,35 млрд рублей. Из этой суммы примерно 2,4 млрд рублей покупатели отдали за два таунхауса площадью по 450 кв. м в жилом комплексе Noble Row в районе Остоженки..
Две из проданных квартир располагаются в здании по адресу Коробейников переулке, 1, строение 5. В апреле прошлого года квартиру площадью 456,8 кв. м приобрел тезка председателя правления холдинга «Сибур» Дмитрий Владимирович Конов, а квартиру площадью 444,8 кв. м приобрела Лариса Дмитриевна Белоброва – полная тезка супруги бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина, сообщает РБК.
На третьем месте оказалась покупка около 900 кв. м в жилом комплексе Cloud Nine на Большой Полянке (застройщик компания «Веспер»). Еще одна купленная квартира площадью 327 кв. м расположена в комплексе Bunin на Плющихе, а пятой стала квартира площадью 378 кв. м в жилом комплексе Mon Cher на Большой Якиманке.
Эксперты оценивают стоимость квартиры в Cloud Nine в 1,2 млрд рублей, а квартир в Bunin и Mon Cher – в 345 млн рублей и 355 млн рублей соответственно.
Апартаменты в Mon Cher купила Татьяна Дмитриевна Орлова, которач является тезкой бывшей совладелицы и дочери основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова.
Данных по владельцам оставшихся двух квартир пока нет.