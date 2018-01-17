Нет машин – нет и пробок
Столичные власти решают проблему транспортной загруженности исключительно методом «кнута», фактически искореняя автомобилистов как класс
С официальной точки зрения
То, что с пробками и заторами в столице надо что-то делать, поняли десятилетия назад. Но как бороться правильно, не знают до сих пор. На самом деле не знают, несмотря на то, что мэр Москвы Собянин на своем сайте практически дает полный план действий.
Его твердое убеждение – от пробок столицу спасут платные стоянки. Почему так? Да потому, что за последнюю четверть века машин на дорогах стало больше в 5 раз, а протяженность дорог выросла в 1,3 раза.
Почему бы не увеличить объем строительства дорог – спросите вы? Господин Собянин ответит, что в Москве как раз сейчас на стадии исполнения большая программа дорожного строительства – но на ее завершение нужны годы. А платные стоянки что – сделал разметку, поставил паркоматы, дело сделано.
Жалуются автомобилисты? Пересаживайтесь на общественный транспорт – так считает мэр, рассказывая о том, что метро, автобусам, троллейбусам и легальным такси сегодня в столице везде зеленый свет.
И при этом господин Собянин уверен, что столичное правительство еще мягко «стелит». Платный въезд, запредельные налоги и пошлины, карпулинг (когда водитель не может ехать один, а обязан возить пассажиров), пропуска, запрет на регистрацию личных машин без собственного парковочного места, наконец, полный запрет въезда машин в центр города – это меры, которые используют власти многих зарубежных мегаполисов московская мэрия пока не использует.
На нехватку тех же парковочных мест мэр Собянин тоже знает ответ. Сейчас в центре города на каждое место приходится в среднем 4-5 машин – но если увеличить число парковочных мест, то в центр будет въезжать запредельное количество транспорта.
Вроде бы, градоначальник рассуждает здраво – но это не отменяет того, что надо не только говорить, а и проблему как-то решать. Проще всего оказалось сделать так – к примеру, в районе Бульварного кольца есть 3000-3500 мест, кто въехал первым, тот и встал. Остальным – извините. Вроде как и без запрета на въезд – но и не припаркуешься.
Исходя из этого, Собянин смело говорит о том, что лично он ничего против автомобилистов не имеет – но тут же уверяет, что в целом платные парковки снижают или сдерживают число перемещающихся машин, улучшая движение не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД. А что такое перемещающиеся машины? Это и есть автомобилисты, число которых «сдерживают».
Понятное дело, с мэром согласен и его подчиненный, вице-мэр столицы господин Лискутов, утверждающий, что с появлением платных парковок средняя скорость по Москве увеличилась на 12% по сравнению с… 2010 годом.
Хвалится вице-мэр и другими цифрами: за последнее время властям удалось убрать с дороги порядка 350 тысяч автомобилей. Это как – запретили людям садиться за руль, уговорили или как-то убедили? Отнюдь. Просто создали автомобилистам невыносимые условия бытия – вот и вся разгадка.
И еще есть чем похвалиться чиновнику, по мнению которого проект платных парковок очень выгоден бюджету города. Мол, прибыль так и валит в казну. Хотя по утверждению экспертов на предположительно 16-18 миллиардов потраченных на развитие платных парковок в городе, столица за последние несколько лет собрала с владельцев авто порядка 5,8 миллиардов.
Хотя, например, директор «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк приводил свои цифры, касающиеся доходов. Так вот данный чиновник сказал, что за все время существования АМПП город заработал 13,3 миллиарда рублей. Однако, и это меньше, чем потратили.
Как сделать парковочный бизнес не только разгружающим город от пробок, но и прибыльным, возможно, знает все тот же вице-мэр. Он, как и градоначальник, против увеличения количества парковочных мест. Он за то, чтобы увеличить стоимость за уже имеющиеся.
Что это даст? Уменьшение количества желающих пользоваться платными парковками. Но если знать, что в планах столичного правительства, в которых помимо 350 тысяч уже убранных с дорог автомобилей в ближайших планах еще 100-120 тысяч – становится ясным, путь чиновники уже выбрали и теперь будут идти только по нему.
Что же касается тысяч недовольных и пробками, и стоянками, господин Лискутов может привести «железный» довод за то, что ситуация исправляется: «Раньше я на работу ехал час, сейчас добираюсь за сорок минут». Вопрос лишь в том, на чем чиновник едет - на метро или машине с мигалками?
Да и вот интересно, если большой начальник ест исключительно деликатесы, неужели он взаправду думает, что у каждого россиянина на столе тоже килограммами лежит сервелат, красная рыба и черная икра?
Что есть по факту
Парковочный беспредел не оставил равнодушными столичных автолюбителей – довольных ситуацией, судя по всему, нужно искать наверное только среди чиновников мэрии, которые активно и успешно изощряются в том, как сделать жизнь москвичей невыносимой.
Большинство автомобилистов считают, что личный транспорт из Москвы планомерно выживают. В центре города сейчас можно только «тащиться» в пробке в окружении строительной техники, или ехать без возможности остановиться. Парковки стали дорогостоящим дефицитом, при этом практически везде эвакуаторы и знаки «Остановка запрещена», – результат «модернизации парковочного пространства». Программа реконструкции центра столицы привела к тому, что на знаменитые московские дорожные заторы теперь можно нарваться даже ночью.
Еще одной проблемой стало то, что разметку на перекрестках и съездах, своеобразные «островки безопасности», которые позволяли водителям перестроиться при движении, теперь огораживают бордюром. «Это движению только мешает.
Если водитель немного ошибся, он уже не сможет перестроиться. Зимой, когда скользко, все буду бить колеса об эти бордюры. Все эти съезды-заезды делают узкие, малейшее ДТП – все, никто не объедет и не проедет, все будут стоять ждать по 2-3 часа», – возмущаются автомобилисты.
Проехав или прогулявшись пешком по центру Москвы, можно легко убедиться, что проезжая часть планомерно сужается при одновременном расширении зон для пешеходов. Эта ситуация может нести в себе очевидную выгоду для владельцев ресторанов и кафе, которые теперь могут использовать «зачищенное» от машин место под уличные веранды. С другой стороны, многие бутики, магазины, аптеки и заведения общепита явно теряют клиентов, которым теперь стало практически невозможно запросто подъехать туда на машине, а парковка находится на значительном отдалении.
Последние действия столичных властей наглядно демонстрируют, что есть, как минимум, одна известная сторона, которая явно выигрывает от сложившейся ситуации, – каршеринговые компании. Сейчас их в Москве уже пять.
Каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой. Этот вид бизнеса получил безусловную поддержку со стороны столичных властей, что наталкивает на предположения о личной заинтересованности руководителей Москвы, которые и привели в столицу кашеринговые компании. Для них создаются очень благоприятные условия, им отдаются парковочные места и предоставляются всевозможные льготы, а автолюбителям, воспользовавшимся этим сервисом, обещают даже скидки на оплату штрафов. А мэр Москвы Сергей Собянин даже заявлял о готовности оказать им финансовую поддержку из бюджета для развития и покупки новых автомобилей.
С тревогой следят за действиями столичных властей не только простые москвичи, но и даже отдельные политики. Например, по мнению первого заместителя председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, это не организация дорожного движения, а его коммерциализация, а выражаясь еще более конкретно – это коммерческая интервенция.
«По сути, автомобилистам не предлагают альтернативы платным парковкам. Подземного и вертикального парковочного пространства, как во многих европейских городах, у нас очень мало», – пояснил депутат. Развитие и улучшение сети общественного транспорта он не считает альтернативой для автомобилистов, объясняя это тем, что люди с детьми или престарелыми родителями все равно предпочтут автомобиль общественному транспорту, если у них будет такая возможность. «Неудобно это и для граждан, которые едут за покупками», – добавил Лысаков. Он предположил, что ситуация может измениться, однако для этого потребуются серьезные изменения в структуре Департамента транспорта Москвы.
«Властям вообще, видимо, нужно, чтобы автомобили покупали и сразу сдавали в утилизацию – вот это устроит их. Сейчас стремятся к тому, чтобы автомобиль можно было купить, но им нельзя было пользоваться», – еще более конкретен руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев.
А если какие-то человеческие планы и бывают у властей, то те сами же их «хоронят» какое-то время назад градостроительно-земельная комиссия города Москвы, кстати, возглавляемая Сергеем Собяниным, согласилась с прекращением реализации инвестиционных проектов по строительству 12 многоуровневых паркингов. Сообщается, что часть из участков, на которых планировалась стройка стоянок, будут выставлены на торги, а остальные будут озеленять и благоустраивать.
Вероятно, дальше ситуация для столичного бюджета будет улучшаться, а вот для автомобилистов – ухудшаться. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что бороться с нехваткой парковочных мест можно только одним путем – повышением стоимости парковки.
Неоплата или несвоевременная оплата парковки грозит штрафом – 2,5 тысячи рублей, а если авто было эвакуировано по причине неправильной парковки, то автомобилисту придется заплатить, помимо штрафа, еще за работу эвакуатора и за вызволение своего транспорта со штрафстоянки. В лучшем случае это обойдется в 5 тысяч рублей.
Более того, на тихих улочках с умеренным трафиком, в тупиках и промзонах появились знаки, запрещающие остановку. То есть, местные жители, возвращаясь вечером домой, теперь не могут поставить авто в привычном месте, где машина никому прежде не мешала. Теперь там знак и остановка запрещена. Испытавшие нововведение на себе жители спальных районов Москвы рассказывают, что сначала были установлены знаки, запрещающие парковку и остановку, а следом была введена плата за парковку. В результате заторы стали образовываться во дворах: «Знаки развешены на улицах, где траффика нет, но зато теперь у нас все дворы заставлены машинами и есть даже дворы, где чтобы выехать нужно 5-6 машин обзвонить, чтобы освободили проезд», – рассказал житель Строгино.
Свой вывод относительно отношения властей к автомобилистам как к неиссякаемому источнику бюджетных доходов сделал автоэксперт Сергей Асланян. Он объяснил, что в России постоянно придумывают новые варианты наказания против водителей просто потому, что водители платежеспособны.
А теперь у столичных властей появился новый рычаг. Госдума приняла резонансный законопроект – о передаче мэрии города полномочий по взиманию штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные видеокамерами. То есть «письма счастья» автомобилисты будут получать не от ГИБДД, а от столичных властей – скорее всего, в лице Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
Сейчас МАДИ взимает с москвичей штрафы за неправильную парковку. С тех пор как ей были переданы эти полномочия, количество штрафов, накладываемых на столичных автомобилистов, резко увеличилось. Кроме того, постоянно возникают скандалы из-за неправомерных штрафов. Тем не менее, в случае принятия документа городские власти смогут взимать штрафы еще по 38 составам правонарушений, таким как: превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на выделенную полосу, непропуск пешеходов.
Противник инициативы, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что задача автора законопроекта, главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова – «обдирать москвичей законно и незаконно». Он считает, передача дополнительных функций Москве может обернуться многочисленными нарушениями закона.
Эту точку зрения разделяет и автомобильный журналист Юрий Гейко: «Сегодня мэрия старается подгрести под себя все денежные потоки. В связи с парковками на МАДИ просыпался настоящий золотой дождь, и теперь у них чешутся руки – они хотят еще больше, подгрести под себя все московские штрафы».
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин сказал проще: «Автомобилист стал дойной коровой для пополнения столичного бюджета».
Даже бывший начальник ГИБДД России Владимир Федоров, обеспокоенный созданием «второй полиции», высказался о том, что «видеокамеры в этом случае можно устанавливать не там, где происходят происшествия, а там, где происходят нарушения. И в результате иметь большое количество штрафов. Кроме того, москвичам стоит ожидать и увеличения количества ошибок. Ведь речь идет о создании параллельной структуры, которую неизвестно, кто будет обучать».
Для чего все это?
Может, господину мэру стоит прислушаться к тому, что говорят умные люди? Или приглядеться к тому, что пишут москвичи в соцсетях?
«Как можно назвать платной парковкой участок улицы не охраняемый и не убираемый. Могу показать улицы, где так называемые парковки создают пробки. Узкая улица – проезжаешь с трудом, с двух сторон – «платная парковка» – и вы хотите уверить меня, что это помогает разгрузить магистрали? Да ничего подобного, сбор денег и только. А пробки как были так и остались. По началу до Садового кольца, но аппетиты растут уже за МКАД перебрались. Я думаю, что многие горожане сто раз подумают, а стоит ли голосовать за такого мэра».
«У меня риторический вопрос: вы успешно убираете автомобили из центра. Но это не помогает находиться в центре без риска для здоровья – плитка, плитка, плитка, ни деревца, ни травинки. Ни гулять, ни работать там невозможно, задыхаешься. Вы намеренно превратили центр столицы в Мертвый Город?»
И этот «Мертвый город», тем не менее, надо чем-то подпитывать. Когда-то столичные власти обещали, что собранные в каждом районе средства с платных парковок пойдут на выполнение пожеланий жителей этих районов. Однако, как рассказывает координатор общественной организации «Синие ведерки» Петр Шкуматов, управы получают лишь малую толику из общих доходов, а большая часть идет на латание дыр в бюджете??, образованных после затратного внедрения в городе системы платных парковок. Например, в 2015 г. большая часть доходов от платной парковки в Москве пошла на перекладку труб, асфальта и бордюров по городской программе «Моя улица».
Так что, ремонтируют дворы и детские площадки власти управ на остаточные средства, тогда как полученные с парковок основные миллиарды идут на «важные» собянинские проекты типа пресловутого «Моя улица», Бюджет которого в 2015-2018 годах контрольно-счетная палата Москвы оценивала в 126,7 млрд рублей.
Какую цель преследует правительство Москвы, вытесняя автомобилистов из города, кроме лозунга борьбы с пробками, а так же реализуя другие программы вроде «Моей улицы», очень четко объяснила немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
По мнению журналистов издания, все эти платные парковки, камеры, новые парки и дороги, велосипедные дорожки и новенькие торговые киоски, ремонт фасадов зданий и укладывание одной тротуарной плитки на другую, недавно положенную, реновация и почти насильственное переселение миллиона жителей столицы в другие дома, сделали из Москвы для Путина блестящую витрину, не имеющую отношения к реальностям остальной части страны.
Это что-то типа вышел барин утром на балкон, глянул вокруг – ляпота! Хорошо живет страна моя родная… от Москвы до самых до окраин… И давай ордена на грудь вешать. А в это время на Ленинградке тысячи автомобилистов проклинают всех и вся, двигаясь со скоростью в полкилометра в час. И те же самые эпитеты слышны на Дмитровке, на Энтузиастов и Профсоюзной улице, на Рязанском проспекте и на Каширке. И много-много где еще.
Но из барских окон этих тысяч не видно, а их эпитетов не слышно. Так что, барин считает себя праве сказать своим подчиненным: «Правильным путем идем, товарищи! Жить-то становится лучше, жить становится веселей!». И предлагает порадовать в наступающем году российских стариков – давайте, мол, повысим им пенсии… процента на 3-4. Пусть порадуются – купят себе лишних пару буханок. И вспомнят добрым словом где-нибудь числа 18 марта. А дальше, чтоб не расслаблялись – снова всех в узду. Например, при помощи уже объявленного на лето-2018 очередного повышения тарифов на услуги ЖКХ – тоже на… 3-4%.
В общем, все для народа – где уж тут еще до московских автомобилистов? Пусть пересаживаются на общественный транспорт. Тем более, Москва объявила о готовности закупать для города электробусы по 106 млн. руб. каждый. Кто будет отбивать такие сумасшедшие затраты? Конечно, пассажиры. Но это уже другая история – о ней в следующий раз… Тем более, что и «парковочный сериал» еще не закончен – и сколько бед еще принесет он москвичам и гостям столицы, даже не сосчитать. Придет время, Москвой начнут руководить другие люди – разумные, трезвомыслящие, практичные и, что самое главное, человечные – и им придется решать проблему столичных пробок заново, одновременно исправляя все, что нагородили предыдущие городские «головы». А это лишнее время, огромные дополнительные средства. Хотя, кто и когда в Москве деньги считал? Миллиардом больше, миллиардом меньше… Для украшения «витрины» ничего не жалко…