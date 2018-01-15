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Экономика
15 января 13:45

400 тысяч французов потребовали от России выплаты долга за 1918 год

400 тысяч французов обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов с требованием о возвращении долгов, списанных в 1918 году по указу Владимира Ленина

Сотни тысяч граждан Франции потребовали от России вернуть долги «молодой советской республики». 400 тысяч французов обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов с требованием о возвращении долгов, списанных в 1918 году по указу Владимира Ленина.

В иске отмечается, что из-за указа Владимира Ленина 15 млрд франков (сейчас сумма эквивалентна 53 млрд евро), которые во второй половине XIX века были инвестированы в российские железнодорожные компании, так и не были возвращены. После отказа в выплате долга «сотни тысяч держателей российских облигаций были разорены».

Иски подали потомки держателей российских долговых бумаг, сообщает RFI.

Юристы отмечают, что иски французских граждан, скорее всего, не будут удовлетворены, так как в 1997 году Москва заключила с Парижем соглашение, согласно которому российская сторона выплатила в счет закрытия царского долга 330 млн евро.

В 2017 году Россия погасила последнюю задолженность по обязательствам СССР, выплатив Боснии и Герцеговине 125,2 млн долларов.

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