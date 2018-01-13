Общий долг россиян по ипотечным кредитам вырос до 5 трлн рублей
Ипотечный портфель российских банков по состоянию на 1 декабря 2017 года вырос до 5 трлн рублей, что является рекордом. С начала прошлого года общий долг россиян по ипотеке увеличился на 13%
Ипотечный портфель российских банков по состоянию на 1 декабря 2017 года вырос до 5 трлн рублей, что является рекордом. С начала прошлого года общий долг россиян по ипотеке увеличился на 13%.
По данным Центробанка, за январь - ноябрь 2017 года российские банки выдали 935 632 рублевых ипотечных кредита на сумму более 1,7 трлн рублей. При этом средневзвешенная ставка рублевой ипотеки снизилась за ноябрь на 0,15 процентного пункта (п. п.) и достигла минимальных 9,8% годовых. Ставка кредитов на новостройки опустилась за год на 1,71 п. п. и составила 9,66% годовых, а на покупку готового жилья – на 9,86% (-2,84 п. п.), сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
Россияне в условиях финансового кризиса и угрозы обвала рубля потеряли интерес к валютной ипотеке. Например, в ноябре банки не выдали ни одного валютного кредита на покупку жилья. Всего за 11 месяцев 2017 года на валютную ипотеку пришлось только 0,03% от всех выданных кредитов на покупку недвижимости.
По данным аналитиков АИЖК, задолженность россиян по ипотеке к 2020 году составит около 10 трлн рублей. Ежегодно ипотечный портфель должен увеличиваться больше чем на 20%, но пока более реалистичным выглядит рост на уровне 10% в год. Повысить спрос на ипотеку может снижение ставок.