Минтранс заявил о разрешении проблемы плохих дорог в России
Глава Министерства транспорта России Максим Соколов сообщил о соответствии 80% федеральных автомобильных трасс нормативам. «Миф о плохих дорогах в России, по крайней мере федеральных дорогах, я считаю, развеялся», - заверил министр
Глава Министерства транспорта России Максим Соколов сообщил о соответствии 80% федеральных автомобильных трасс нормативам. «Миф о плохих дорогах в России, по крайней мере федеральных дорогах, я считаю, развеялся», - заверил министр.
«Мы достигли исторического рекордного показателя по содержанию федеральных трасс в нормативе», - заявил глава Минтранса, слова которого приводит РБК.
В настоящее время федеральная дорожная сеть составляет более 50,1 тыс. км, что на 494,8 км больше, чем в 2016 году. Общая протяженность автомобильных дорог в России превышает 1,5 млн км.
По итогам 2017 года дорожникам удалось довести до 77,5% долю федеральных трасс, соответствующих нормативам. За год было отремонтировано свыше 8,8 тыс. км. Проведены работы по строительству надземных переходов, установке разделительных заграждений. Количество аварий на федеральных трассах сократилось на 2,1%.
Стоит отметить, что состояние автомобильных дорог в России регионального и городского значения по-прежнему оставляет желать лучшего. Рядовые россияне регулярно жалуются на дороги «как после бомбежки» и публикут фотодоказательства в социальных сетях.