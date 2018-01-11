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11 января 00:17

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о выплатах малоимущим россиянам

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в среду, 10 января, отклонили законопроект об оказании помощи россиянам, находящимся за чертой бедности. Законопроект подготовили и внесли депутаты от КПРФ

Фото: newsland.com

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в среду, 10 января, отклонили законопроект об оказании помощи россиянам, находящимся за чертой бедности. Законопроект подготовили и внесли депутаты от КПРФ.

Документ предусматривает ежемесячную помощь малоимущим за счет средств федерального бюджета. Получателями выплат могли стать россияне, чей доход составляет ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3.

Материальную помощь предлагалось оказывать в безналичном виде. Деньги можно потратить на покупку продуктов питания, лекарств, медицинских изделий, а также оплату товаров и услуг, перечень которых определен правительством.

Депутаты в итоге отклонили законопроект о помощи малоимущим россиянам, так как сочли его противоречащим законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов России.

Отметим, что согласно официальной статистике, за чертой бедности находятся около 20 млн российских граждан. 

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