Объекты Минобороны испортили положительную статистику подготовки к отопительному сезону
В настоящий момент объекты жизнеобеспечения населения и социальной сферы осуществляют работу в соответствии с установленным графиком
В настоящий момент объекты жизнеобеспечения населения и социальной сферы осуществляют работу в соответствии с установленным графиком. В полной мере обеспечены автономными резервными источниками и объекты электроснабжения. На случай аварийных ситуаций предусмотрено 196 аварийно-восстановительных бригад, в которые вошло 764 специалиста. Кроме того, имеется необходимая автомобильная и инженерная техника в количестве 468 единиц.
Однако проверка, проведенная Приволжским управлением Ростехнадзора, показала, что паспорта готовности к отопительному сезону получили только 7 муниципальных образований республики Марий Эл из имеющихся 17. Причиной послужили замечания Ростехнадзора к теплоснабжающим организациям, а также неготовность объектов, находящихся в ведении Минобороны. В частности, отмечено неудовлетворительное состояние котельного оборудования, отсутствие необходимого запаса топлива, а также плана действий по ликвидации аварийных ситуаций с применением современной техники.
Проблемы вхождения в отопительный сезон возникали и в других регионах, где находятся объекты Минобороны. Так, некоторые жители Екатеринбурга в начале ноября остались без тепла: проблемная котельная, расположенная в поселке Кольцово, оказалась не готова к пуску. Ранее Минобороны планировало передать ее муниципалитету, но вопрос повис в воздухе, в то время как жители замерзали в неотапливаемых домах.
Жители 19-го военного городка, также оставшиеся без отопления в сентябре, отправляли многочисленные жалобы на информационный портал в надежде быть услышанными: «ТЭЦ-19 до сих пор не отапливает жителей 19-го военного городка. Повторяется это из года в год, висят объявления, что пуск должен был состояться 28 сентября. Как обычно, врут. Жители злые, на улице -3 градуса. 19-й военный городок превратился в коммунальный ад».
По результатам проверки Ростехнадзора в разгар отопительного сезона Кольский район и Заозерск не получили паспорта готовности вследствие ветхого состояния котельных и тепловых сетей. Режим функционирования «Повышенная готовность» из-за аварийного состояния был введен еще в конце августа, однако ведомство продолжало бездействовать.
В некоторых регионах контролирующим органам пришлось прибегнуть и к более серьезным мерам, чтобы заставить военных коммунальщиков работать. В декабре в Калининградской области ФГБУ «ЦЖКУ», в настоящий момент обслуживающее объекты Минобороны, оштрафовали на 200 тысяч рублей за отсутствие лицензии и договора с аварийно-спасательными службами, а также за неудовлетворительное состояние объектов.