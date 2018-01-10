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10 января 00:32
Рашкин Валерий

Депутат Государственной Думы

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Граждане тунеядцы и алкоголики

Не  поверите, причиной реновации в Москве стала… преступность жителей пятиэтажек. В  «хрущевках» живут сплошь одни грабители, разбойники и алкоголики, если верить чиновникам из мэрии. Хотя нет, в столичных департаментах их предпочитают называть по-другому – «лица с низким социальным статусом». Всего их набирается 1 млн человек, если подсчитать все дома, подлежащие сносу. Вот такие нехорошие, оказывается, москвичи.

Я  даже не знаю, плакать или смеяться. Причем причиной, по которой в пятиэтажках живут вот такие разбойники, в мэрии считают… низкую стоимость квартир. Ни много ни мало, правительство Москвы ещё считает, что в столице есть «дешевое» жильё. И чтобы «граждане с низким социальным статусом» хорошо вели себя, их собираются переселять. Китайский император, приказавший истребить воробьев, хохочет с того света.

Всё это не говорится в открытую по телевизору – а то уже такой гвалт бы стоял, что кое-кому пришлось бы уйти в отставку. Хотя, честно говоря, не знаю – нашей мэрии многое сходит с рук. Взять хотя бы парк «Зарядье», изучить сумму на  обустройство и ремонт, а также характер заключенных договоров, где фигурирует одна фирма. Всё тихо и спокойно, граждане будто не замечают, что над ними издеваются. Открыли на углу улицы «бургерную» — уже и жить можно. А то, что переселяемым «лицам с низким социальным статусом» придётся при переезде доплачивать за квадратные метры, никто и не замечает.

Разумеется, в Москве есть разные районы с разной криминогенной ситуацией. Но я в планах по  реновации не вижу никакого соответствия уровня криминализации социальным характеристикам живущих в домах людей и состоянию этих домов. Потому что, во-первых, в наиболее старых домах живут и более пожилые граждане, к  преступности, естественно, не имеющие отношения. А во-вторых, высокий уровень преступности создается иммигрантами – а этот фактор уже не имеет никакого отношения к реновации.

Мало того, что мэрия так подло скрывает свои истинные замыслы по обустройству сладкой жизни нескольким фирмам-подрядчикам, которые и будут осуществлять строительство новых объектов на месте разрушенных, так еще и выдвигается целая теория неполноценности российских граждан. Конечно, наших чиновников мы давно считали взяточниками и коррупционерами, но то, что они вдобавок и сторонники евгеники – это уже что-то новенькое.

Правда, хотелось, чтобы свои социальные эксперименты ученые из мэрии проводили на  ком-нибудь другом, а не на простых москвичах.

Источник - Эхо Москвы

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