Пенсионный фонд начал отказывать россиянам в выплате пенсий из-за недостатка стажа
Пенсионный фонд России (ПФР) начал отказывать гражданам в начислении пенсионных выплат по старости из-за недостатка страхового стажа и пенсионных баллов. «Отказникам» назначают социальную пенсию, размер которой меньше прожиточного минимума
Пенсионный фонд России (ПФР) начал отказывать гражданам в начислении пенсионных выплат по старости из-за недостатка страхового стажа и пенсионных баллов. «Отказникам» назначают социальную пенсию, размер которой меньше прожиточного минимума.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в беседе с «Российской газетой» подтвердил информацию об отказе в выплате пенсий по старости из-за недостаточного стажа. Чиновник заверил, что в этом случае гражданам назначают социальную пенсию, однако ее размер может быть ниже прожиточного минимума.
Власти обещают таким гражданам доплачивать, чтобы они смогли «дотянуть» до начисления обычной пенсии.
В свою очередь «Московский комсомолец» сообщил, иногда пенсионных баллов россиянам не хватает из-за того, что они работали во времена СССР и печати в трудовых книжках у них старого образца. Так, москвичка Наталья Злобина рассказала, что ей отказались зачесть восемь лет работы из-за старой печати, которая поставлена в 1994 году «когда СССР уже не было». Пока женщине так и не удалось доказать сотрудникам Пенсионного фонда, что эти 8 лет она работала.