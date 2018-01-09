О «бедной» столице замолвите слово…
Многомиллиардные прожекты и бесконечные «благоустройства» улиц, громкие заявления и дела на «копейку», «тонны денег» на самопиар и грошовое повышение пенсии – это то немногое, чем запомнилось в минувшем году правительство «златоглавой» с кажущимся вечным градоначальником Собяниным
Хвали не хвали – а счастье вдали
Не желая или будучи несостоятельными исполнить свои обещания по заявленным социальным и экономическим проблемам власти зачастую решают проблему сохранения под собой привычных кресел путем банального словоблудия и саморекламы.
Конечно, такие «рекламные акции» тщательно маскируются под «отчеты о реальных делах» – однако, шила в мешке не утаишь. На дешевом по своей сути и очень дорогом по бюджету пиаре не так давно «запалилась» мэрия Москвы.
Некоторые СМИ, со ссылкой на «Медузу», опубликовали информацию о том, что столичное правительство выделило компании «Московские информационные технологии» (МИТ) субсидию на 312,7 млн рублей для публикации в социальных сетях нескольких тысяч постов по «вопросам городского хозяйства и совершенствования городского пространства», которые должны «прославлять» московских чиновников за их якобы успешные дела и проекты.
Но даже эти триста с лишним миллионов – капля в море общих затрат на пиар. Всего, по некоторым данным, за последние пару лет мэрия потратила на прославление себя любимой порядка 7,6 миллиардов рублей.
Правда, с учетом того, что правительство города за следующие три года потратит 138 миллиардов на пресловутое и нескончаемое благоустройство улиц – стоимость самопиара это так, «мелочь на трамвай».
Но даже и этой «мелочи» можно было найти более достоянное применение. Например, столичными чиновниками уже заявлено о повышении в будущем году пенсий, средний размер которых сейчас по Москве 13 800 рублей. Интересно, кто нибудь из «этих» чиновников пробовали прожить в столице месяц за 13-14 тысяч?
Московское правительство, наконец, тоже это поняло, решив пенсии увеличить. В среднем аж на… 6% по стажу, и на 4,1% по соцвылпатам. Нетрудно подсчитать, что это повышение будет выражаться даже не в сотнях – в десятках рублей, и позволит купить пенсионерам разве что пару-тройку лишних батонов хлеба.
Почему бы вместо пиара не направить те самые 7,6 миллиарда в пенсионную «перестройку»? Понятно дело, с 7,6 миллиардами особо не разгуляешься – но ведь сколько еще их таких, у московского правительства, ненужных трат?
К примеру, мэрия тратит десятки миллиардов на пропаганду в СМИ, больше всего отдавая принадлежащим городу; прежде всего – на созданный в августе 2011 года по инициативе Собянина холдинг Москва Медиа, куда входят два телеканала, три радиостанции, сайт M24.ru и информагентство Москва.
За последние два года компания получила от города 8,252 миллиарда рублей - не считая денег, которые достались ей в рамках отдельных проектов: создания роликов о парке Зарядье и благоустройстве московских улиц, а также компенсации затрат на вещание в Крыму (это единственный регион за пределами столицы, где вещает канал Москва-24, самый крупный актив компании).
По некоторым данным, на бумажные СМИ, которые, по мнению экспертов абсолютно не популярны, столичные чиновники за последние три года потратили 37,6 миллиарда рублей.
Траты мэрии на социологов, дающих «нужную» статистику, и политконсультантов так же измеряются в миллиардах рублей.
А ведь если собрать с миру по нитке, вернее, с каждого ненужного проекта по несколько миллиардов – там глядишь, и полноценную пенсионную реформу можно было бы провести, а не «копеечную» индексацию, которая больше рассчитана на набирание для себя политических очков, чем на реальное улучшение уровня жизни пенсионеров. Да и не только столичных, и не только пенсионеров.
Ларьки с «позолотой»
Однако, судя по всему, социально важные проекты столичному правительству не очень важны. Ведь на самом деле денег у Москвы пруд пруди и такое ощущение, что их настолько тратить некуда, что чиновники словно дразня все остальные регионы, втридорога покупают то, что можно было бы купить дешевле.
Чего только стоят «золотые собянинские ларьки», о которых уже писано-переписано. Напомним суть истории, чтобы была видна широта «души» господина Собянина и его свиты.
Департамент торговли и услуг города Москвы в прошлом году потратил 2,5 млрд рублей на приобретение 1 511 киосков. Каждый торговый объект обошелся столичному бюджету от 1,4 до 1,8 млн рублей. То есть стоимость одного квадратного метра «палатки у метро» в среднем составила 220 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью квадратного метра квартиры на Рублёвском шоссе.
Первыми о наличии коррупционного сговора высказались активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). По расчётам независимых экспертов, при проведении тендера на поставку новых городских киосков власти могли бы сэкономить столичному бюджету порядка миллиарда рублей.
«Мы выяснили, что средняя стоимость одного квадратного метра аналогичных объектов на рынке составляет всего 20 тысяч рублей! То есть стартовая цена закупки была завышена в 8-10 раз! Если снизить цену на 50%, то на сэкономленные средства можно построить 18-этажный жилой дом в Москве общей площадью 22,5 тысячи квадратных метров. Тем самым обеспечить жильём почти 300 многодетных семей», – заявил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Илья Новодворский.
Цена аукционов формировалась методом анализа рыночной стоимости закупаемых товаров. В каждом расчёте использовались три коммерческих предложения. Но участие во всех тендерах почему-то приняла только одна организация, которая, как нетрудно догадаться, и стала победителем – ООО «ВСЁ САМ». Судя по всему, аукционы на закупку 1 511 киосков провели «для своих» – подвели итог эксперты ОНФ.
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в ответ на расчеты ОНФ поспешил заявить, что «ларечная тема» проходила общественные слушания, что все расчёты и сметы неоднократно проходили экспертизу и что торги были честными – просто никто, якобы, не предложил цену дешевле. Или просто не пробился на этот аукцион, потому что он «не свой» – так, наверное, будет выглядеть честней.
Другое дело, зачем вообще в свое время громить столичный уличный бизнес, если сейчас все возвращается на круги своя – но с огромными бюджетными тратами?
Помнится, массовый демонтаж ларьков начался в 2010 году, сразу после назначения Собянина мэром. Сначала один за другим стали исчезать киоски около метро, которые, по мнению градоначальника, мешали проходу горожан. Затем власти принялись массово демонтировать палатки по всему городу и заменять их новыми, выполненными в едином архитектурном стиле.
За последние годы было снесено более двух тысяч объектов. Владельцы торговых точек оценили свой ущерб от сноса торговых павильонов в 500 млн рублей! Ущерб городского бюджета вообще никто не считал. Да и зачем – если денег куры не клюют?
Зато уже подсчитано, что снос первых в нынешнем году ста с небольшим торговых точек у метро обойдётся городскому бюджету в 30 млрд рублей. И это не считая того, что эксперты прогнозируют массовые иски собственников и арендаторов к властям примерно на 22 млрд рублей.
Кстати, к общественным слушаниям, о которых упоминал господин Немерюк, владельцы ларьков подготовили собственный план, где предложили властям открыть в своих павильонах столовые, поликлиники и «другие нужные городу объекты». Мало того, бизнесмены объявили о готовности перестроить объекты согласно эстетическим, санитарным и прочим требованиям Москомархитектуры.
Что ответила столица своим горожанам? «Перепрофилирование ларьков не имеет логики, так как они угрожают жизни граждан!», - это слова главы Госинспекции по недвижимости Москвы Сергея Шогурова, который добавил, что власти и дальше будут искать по городу и сносить неподходящие под облик «новой Москвы» торговые объекты.
Что же касается новых «золотых» ларьков, то уже известно, что редприниматели отказались арендовать примерно 14% из них. Это только официально. А РБК пишет о более чем семи сотнях из 2,7 тысяч киосков, которые никому не удалось сдать. Всего же, согласно аналитической справке издания, за последние четыре года Всего мэрия сдала в аренду около 4,1 тыс. киосков на улицах города и более 400 в подземных переходах. При этом 468 лотов на 713 объектов не были разыграны – желающих их арендовать не нашлось.
При этом, по мнению предпринимателей, при установке киосков столичные власти абсолютно не учитывают фактор проходимости. В следствие этого за места в центральных районах идет нешуточная борьба, в которой побеждают «денежные кошельки», а на окраинах ларьки стоят «заколоченными».
Да и распределены по специализациям киоски неравномерно: больше половины обновленных торговых точек предназначено для печатной продукции, около 20% отдали под мороженое.
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк говорит, что так сложилось исторически. А доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова от лица простых москвичей сетует на то, что теперь на столичных улицах почти невозможно найти цветы или купить по-быстрому, не заходя в сетевые супермаркеты, продукты питания.
Уличный «беспередел»
По сути, реформа нестационарной торговли в столице привела к переделу рынка. Цена аренды привлекательных киосков взлетела в десятки раз и мелкие предприниматели сейчас фактически не имеют возможности делать бизнес в «хороших» местах.
Например, первый же аукцион – за продуктовый ларек на углу Нового Арбата и Новинского бульвара наглядно показал, что рядовым «ипэшникам» на таких торгах ловить нечего. Стартовая ставка аренды выросла в 3 000 раз, более чем до 300 млн руб. за три года. Победила компания «Бизнес-центр «Складочная», близкая к бывшему владельцу Савеловского рынка электроники Михаилу Дворникову. И пусть позже компания от участия в аукционах отказалась – но пример живописный.
Естественно, в такой ситуации всегда находятся «люди с полномочиями», которые не против на всем этом нажиться. Тот же РБК, со ссылкой на одного из предпринимателей, так описывает данную ситуацию: «В Западном округе нам сразу предложили: начальная ставка аренды – 20 тыс. руб. Будете упорствовать – мы будем сидеть и тупо поднимать ставку до нескольких миллионов. А если вы нам 500 тыс. заплатите, мы вообще участвовать не будем, берите за 20 тыс. руб. Мы с коллегами разделили места между собой, отдали им полмиллиона, и тендер состоялся».
Похоже, в каждом округе свои правила. Например, в Южном округе участника аукциона, предложившего большую цену, чем его оппонент, насильно вывел из зала бритый амбал, настоятельно попросив больше здесь не появляться, иначе «твои оторванные ноги найдут в твоем багажнике».
А в Бирюлево компания, выигравшая аренду цветочного ларька за 7,2 миллиона рублей, через пару дней отказывается от аренды в пользу некоего предпринимателя Арутюняна, который взял ларек в аренду за… 272 тысячи.
Торговая реформа в итоге привела к тому, что к началу 2015 года в Москве работало около 7 тыс. киосков. Из них почти 2 тыс. – газетные и билетные, работающие по льготным ставкам аренды. Оставшиеся почти 5 тыс. киосков и павильонов на 80% принадлежали сетевым структурам – причем, как пишут СМИ, большинство из них связано с командой прежнего столичного мэра Лужкова.
Например, известная в столице «бизнес-семья» Чудаковых, старший из которых числился среди друзей бывшего градоначальника, как закрепилась на прочных торговых позициях на улицах Москвы еще в девяностых, так по сей день там и торгует через свое «Русское бистро». Да и различные тендеры компания Чудаковых продолжает выигрывать с завидным постоянством.
Другой крупный владелец уличных киосков – группа компаний «Данвеста» – так же была создана в начале 1990-х для помощи столичным властям в распределении гуманитарной помощи из Дании. Основателями «Данвесты» стали Владимир Кузин и совладельцы «Витас Банка» Андрей Лисин и Юрий Казарьян. Еще одним крупным акционером банка в конце 1990-х годов был Сергей Зелинский – партнер Игоря Малышкова по созданному им некоммерческому партнерству «Клуб спортивно-интеллектуальных игр».
Сейчас единственным владельцем «Данвесты» считается другой авторитетный бизнесмен – Артур Асатрян, по данным армянской прессы, известный под кличкой Дон Пипо. В 2013 году власти Италии объявили Дона Пипо в международный розыск в связи с убийством криминального авторитета Деда Хасана (Аслан Усоян).
Но ни розыск, ни кризис не помешали Асатряну увеличить сеть киосков «Данвесты» до нескольких сотен, в том числе благодаря программе сотрудничества мэрий Москвы и Еревана. Не сказалась на его бизнесе и собянинская реформа.
Есть в столице еще несколько крупных владельцев ларечных сетей, многие из которых так юридически запутаны, аффилирусясь с десятками «дочек» и подставными директорами, что какие-то концы там отыскать почти невозможно. Или никому это не нужно. Потому что… все в «доле»?!.
Понятное дело, что властям выгоднее сдать крупному владельцу сетей сразу кучу киосков оптом, чем отдавать их по одному мелким предпринимателям. Например, производитель мороженного «Айсберри», владельцем которого по слухам является тесть миллиардера Романа Абрамович – бизнесмен Александр Жуков, уже с первого хода получила в аренду 42 из 125 специализированных ларьков.
Та же ситуация с вендинговыми (автоматическими) киосками, которые по мнению властей, вскоре заменят привычнее продуктовые, и эксперимент с которыми уже можно признать успешным. Однако, корреспондент РБК проверил работу четырех киосков компании «Все сам», которая единолично возглавила этот проект – ни один из автоматов не печатал кассовый чек, нигде не работала функция приема банковских карт.
Кстати, та же компания «Все сам» преуспела и в другом бизнесе, связанном с реформой торговли. Чтобы заменить все нынешние киоски на новые, уже принадлежащие городу, бюджет потратит около 7 млрд руб. Департамент торговли заказал 3 085 киосков, причем большую часть из них произвела фирма «Все сам», победившая в первом же конкурсе как единственный допущенный участник.
Перечислять других крупных игроков новой уличной торговли в столице можно долго. Только суть реформы не изменится – мелкий частный «лавочник», который, арендуя один цветочный или продуктовый ларек, мог бы этим прокормить семью, московскими властями изживается как класс.
Ставка сделана на сетевиков и семейные бизнес-кланы, близкие к власть имущим, или даже их представляющие. Ну, а то, что на торговую «перестройку» тратятся сумасшедшие деньги – так ведь давно известно, что при любом столичном правителе местный бюджет всегда был… «резиновым». Сколько бы ты не потратил – тебе еще дадут. Так почему бы не тратить – тем более, не свои личные?