Россия пригрозила выходом из ВТО из-за иска Евросоюза на 1,4 млрд евро
Российские власти не исключили выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) из-за материальных претензий Евросоюза к РФ в связи с запретом импорта свиноводческой продукции
Российские власти не исключили выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) из-за материальных претензий Евросоюза к РФ в связи с запретом импорта свиноводческой продукции. Ранее ЕС предъявил России иск на 1,4 млрд евро.
В Совете Федерации заявили, что Россия может покинуть ВТО, если та даст ход иску ЕС из-за запрета импорта свиноводческой продукции. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников в беседе с РИА Новости заявил, что действия ЕС, в частности введенные против России санкции, противоречат нормам самой ВТО.
«Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации… В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», — заявил сенатор.
Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров назвал иск ЕС к России из-за свинины «беспределом». «Если дело пойдет так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам дает участие в этой организации?», - отметил сенатор.
Евросоюз подал иск к России в связи с запретом на импорт свиноводческой продукции европейских производителей, введенный в 2014 году в рамках продовольственного эмбарго. Сначала ввоз европейской свинины запретили из-за вспышки африканской чумы свиней в странах ЕС. Затем свинину добавили в список продукции, на которую распространяется продовольственное эмбарго.
В ЕС считают, что действия России наносят ущерб европейским сельхозпроизводителям и не соответствуют нормам ВТО. В августе 2016 года ВТО признала, что Москва нарушила правила организации и должна снять ограничения. Россия подала апелляцию, однако жалоба осталась без удовлетворения.
В июне 2017 года ЕС и Россия уведомили Орган по разрешению споров ВТО о том, что выполнят его рекомендации по снятию запрета в течение восьми месяцев и 15 дней. В декабре запрет на ввоз свинины по санитарным нормам был снят, но остался в силе запрет в рамках продовольственного эмбарго.
Теперь Евросоюз требует взыскать с России в размере 1,4 млрд евро. В такую сумму был оценен импорт свинины из европейских стран в Россию в 2013 году, до введения запрета, и четверть от стоимости всего объема экспорта свинины из ЕС.