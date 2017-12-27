Глава Минфина России зарабатывает больше остальных министров
Министерство финансов России опубликовало данные о зарплатах сотрудников федеральных органов власти за 2016 год. Лидером по уровню зарплаты оказался глава Минфина Антон Силуанов. Он получал по 1,7 млн рублей в месяц
Министерство финансов России опубликовало данные о зарплатах сотрудников федеральных органов власти за 2016 год. Лидером по уровню зарплаты оказался глава Минфина Антон Силуанов. Он получал по 1,7 млн рублей в месяц.
Министр экономического развития (до ноября 2016 года эту должность занимал Алексей Улюкаев, а сейчас – Макси Орешкин – ред.) зарабатывал по 1,3 миллиона рублей, а министр энергетики Александр Новак - около 1,2 миллиона рублей.
Глава МЧС России Владимир Пучков в 2016 году получал по 954 тысячи рублей в месяц, а министр промышленности и торговли Денис Мантуров – по 921 тысяче в месяц. Министр культуры Владимир Мединский получает зарплату в размере 467 тысяч рублей в месяц.
В открытых данных Минфина не указаны зарплаты глав Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и российского президента.
В указанные суммы включены выплаты, «не входящие в состав денежного содержания». Помимо фиксированного оклада, министры получают денежные поощрения, которые устанавливает президент России.